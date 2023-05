Máfia das apostas: Romário, ex-Vila Nova, é banido do futebol

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) baniu, nesta segunda-feira (29), o volante Marcus Vinícius, conhecido como Romário, do futebol. O jogador ex-Vila Nova também foi multado em R$ 25 mil por participação no esquema de manipulação de resultados. A defesa do atleta informou que irá recorrer da decisão.

Ex-companheiro de Romário no time goiano, Gabriel Domingos também foi condenado, mas com pena mais branda. Ele foi suspenso por 720 dias (cerca de dois anos) e terá de pagar multa de R$ 15 mil. A pena é baseada no artigo 243 do CBJD, que é "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende".

Romário, por sua vez, foi enquadrado no artigo 242 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O texto prevê condenação a quem der ou prometer vantagem indevida a qualquer atleta para influenciar resultado da partida ou equivalente.

Os dois são os primeiros atletas julgados e punidos por elo com o esquema de manipulação investigado na operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (29), na sede do STJD, no Rio de Janeiro. A sessão foi realizada pela 1ª Comissão Disciplinar e dirigida pelo presidente Alcino Júnior de Macedo Guedes.

Romário participou da sessão por videoconferência, enquanto Gabriel esteve presencialmente na sede do STJD. A decisão cabe recurso, visto que o julgamento foi em primeira instância. Os dois foram absorvidos de outras três acusações.

A investigação apontou que Romário era o pivô do esquema. De acordo com os promotores, ele recebeu dinheiro dos apostadores para cometer um pênalti contra o Sport, na última rodada da Série B de 2022. Mas o volante não foi relacionado para o jogo e, por isso, passou a procurar outros atletas para participarem da manipulação.

Tanto Romário quanto Gabriel Domingos tiveram seus contratos rescindidos com o Vila Nova.