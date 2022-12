Maga na Cultura e Argentina campeã (mas sem sacanear, viu?)

Maga no Ministério da Cultura

A cantora e gestora cultural baiana Margareth Menezes foi anunciada oficialmente pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como futura ministra da Cultura. Uma de suas primeiras ações foi nomear o presidente e cofundador do Olodum, João Jorge Rodrigues, para a presidência da Fundação Palmares. Além de Margareth, Lula anunciou os titulares de outras pastas, incluindo outras cinco mulheres: Anielle Franco, no Ministério da Igualdade Racial; Cida Gonçalves, no da Mulher; Esther Dweck, no de Gestão e Inovação; Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, e Nísia Trindade, no da Saúde.

Argentina tricampeã mundial

A seleção da Argentina venceu a França nos pênaltis e sagrou-se tricampeã mundial de futebol. A final da Copa do Catar-2022 foi emocionante. Os argentinos abriram 2x0, os franceses chegaram ao empate e o jogo foi para a prorrogação. Os hermanos novamente ficaram à frente mas os franceses igualaram o marcador mais uma vez. Nos pênaltis, Coman e Tchouameni desperdiçaram e os liderados por Messi festejaram. Nas ruas de Buenos Aires, a festa ficou por conta de cerca de 5 milhões de pessoas.

Violência em Salvador

Dois crimes marcaram a capital baiana durante a semana. Na quarta-feira (21), uma vendedora foi morta por assaltantes ao entrar em um restaurante na Boca do Rio. Eliane Sanson, 52 anos, chegava para uma confraternização, quando foi abordada por dois bandidos. Ela teria reagido à abordagem e foi baleada na cabeça. No dia seguinte, um policial militar matou a ex-mulher a tiros em um salão de beleza dentro do Big Bompreço da Avenida ACM, em Salvador. Greice Kelly Rocha Soares, 26 anos, foi baleada oito vezes. O policial acabou dominado pelos seguranças do supermercado e foi preso. Ele responderá por feminicídio. Segundo amigos e familiares, os dois tinham um relacionamento bastante conturbado e Greice chegou a ser atacada a faca pelo policial.

Despedidas na arte

O mundo artístico brasileiro se despediu de dois personagens importantes da cultura. No sábado (17), morreu, aos 85 anos, a escritora Nélida Piñon, primeira mulher a presidir Academia Brasileira de Letras (ABL). Nélida faleceu em um hospital de Lisboa, em Portugal, onde morava atualmente, e deixou, como herança, quatro apartamentos para suas duas cachorrinhas. Na madrugada de quarta (21), morreu o ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, no Rio de Janeiro. Rangel estava internado desde o dia 30 de outubro, na Clínica de Saúde São José, por complicações de um enfisema pulmonar.

MEME DA SEMANA

A Argentina foi tricampeã mundial e teve muito brasileiro torcendo para os hermanos. Mas querer trollar os brasileiros, aí, é demais. Por isso, os twiteiros canarinhos fizeram questão de lembrar aos argentinos que só o Rei do Futebol tem tantos títulos mundiais quanto eles





BOMBOU NO INSTA

O maestro Ricardo Castro, que comanda a Neojibá, criticou a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) por promover o 'Osbrega', concerto cujo repertório será formado por canções do brega brasileiro. A opinião dele foi rebatida por seguidores do CORREIO, como a jornalista Juliana Cavalcante, da TV Bahia. Confira nos comentários:





