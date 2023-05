Magalu: pela primeira vez, vendas pelo site superam as das lojas físicas

Pela primeira vez na história, o Magalu vendeu mais no marketplace do que nas lojas físicas. Enquanto o e-commerce rendeu R$ 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2023, os balcões tradicionais venderam R$ 4,2 bilhões.

As vendas feitas por terceiros dentro da plataforma aumentaram em 19% em relação ao mesmo período de 2022. A Magalu conta com mais de 281 mil sellers conectados à sua plataforma de vendas. Ao todo, foram mais de 15,5 bi vendidos, no comércio digital e físico, segundo comunicado da empresa.

"Mais uma vez, o grande destaque do período foi o marketplace, canal que é a grande alavanca de crescimento e rentabilidade da companhia", diz Frederico Trajano, CEO do Magalu. "O que enxergamos como o futuro do negócio vem rapidamente tomando forma".

Ainda segundo a Magalu, entre janeiro e março, 21 mil novos varejistas foram captados e conectados à plataforma. Atualmente, todos os vendedores oferecem, juntos, quase 100 milhões de produtos. Além de mais de 1.300 lojas, em 21 estados do país, o grupo Magalu conta com mais seis marcas online — Netshoes, Zattini, Shoestock, Época Cosméticos, Estante Virtual e KaBuM!.

Leia mais em Alô Alô Bahia