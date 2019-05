Maglore celebra dez anos no Pelourinho

“É só uma bandinha de internet, vai durar seis meses”. Foi essa a frase que os integrantes da Maglore escutaram, há dez anos, quando a banda surgiu em Salvador. “Lembro de tudo isso com muito carinho, porque não deixou de ser um incentivo”, ri o cantor e compositor Teago Oliveira, 33 anos, vocalista do grupo que celebra uma década de história com show amanhã, às 21h30, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

Com participação do cantor Hélio Flanders, da banda Vanguart, e de um trio de metais, o quarteto anfitrião apresenta mais de 30 músicas do repertório que inclui quatro álbuns. Entre elas, está Motor, do disco Vamos pra Rua (2013), que foi gravada por Gal Costa e por Pitty em seus discos mais recentes. “Vai ter muito do primeiro disco e vai ser o show mais longo da história da Maglore”, promete Teago para os fãs “old school” de Salvador.

Formada por Teago, Lelo Brandão (guitarras e synth), Lucas Oliveira (baixo e voz) e Felipe Dieder (bateria), a Maglore traz para a sua cidade a turnê comemorativa que estreou em São Paulo, onde foram gravadas as 24 músicas que vão compor o DVD previsto para o segundo semestre. O show é também uma chance dos fãs relembrarem a trajetória do grupo que está preparando um disco inédito para o próximo ano.

Outra novidade é que o próprio Teago está finalizando seu primeiro disco solo, que será lançado no segundo semestre. “Meu coração está um pouco mais tranquilo porque estava com medo de gastar as composições, sabe? Mas as músicas da Maglore também estão fluindo”, garante o autor da música Não Existe Saudade no Cosmos, gravada por Erasmo Carlos no disco ‘...Amor é isso’ (2018).

Radicada em São Paulo desde 2012, a Maglore volta para casa para celebrar dez anos de uma história que “nunca se esperou que fosse fácil, falando de uma forma bem clichê mesmo”. A escolha do local não aconteceu à toa. “A gente queria que fosse no Pelourinho, porque é um lugar histórico e onde aconteceu um dos primeiros shows da gente, bem no início, quando éramos jovens e não tínhamos cabelo branco”, ri Teago.

Serviço: Amanhã, às 21h30. Ingresso: R$ 60 | R$ 30. Vendas: Soul Dila Shopping Barra e Salvador; Sympla e no local. Clube CORREIO: 20%.