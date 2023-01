Maglore faz shows na Casa Rosa neste fim de semana

Abrindo a agenda da Casa Rosa, no Rio Vermelho, e da própria banda em 2023, a Maglore retorna a Salvador para apresentar dois shows do seu recém-lançado quinto álbum, intitulado “V”, neste sábado (7), às 21h, e domingo (8), às 17h. Em cada uma das datas, o quarteto formado por Teago Oliveira (voz e guitarra), Leonardo Brandão (guitarra e teclado), Lucas Gonçalves (baixo) e Felipe Dieder (bateria) promete noites distintas. “Teremos apresentações com repertórios diferentes. Vamos tocar de tudo um pouco, contemplando todas as fases da banda, para celebrar esse começo de 2023 em casa”, conta Teago.

Trazendo uma sonoridade mais diversa, o álbum V foi gravado no estúdio Ilha do Corvo, em Belo Horizonte, e tem também uma estética mais “clássica”, deixando um pouco de lado os variados efeitos de guitarra do seu antecessor, Todas As Bandeiras (2017). Arranjos de cordas e metais são presentes, amplamente explorados na faixa de abertura, A Vida É Uma Aventura. “Este é um disco com muita variação de humor”, descreve o vocalista. “É também o mais plural da nossa carreira. Abraçamos uma sonoridade um pouco diferente e nos permitimos encontrar um caminho que passeia de forma mais clara entre o rock, a bossa, a motown e o reggae, como na faixa ‘Revés De Tudo’ – uma crônica da sociedade atual tendo que viver com o extremismo”, completa.

“O disco passeia do Amor de Verão, que não fala de romance passageiro, mas do desejo por algo duradouro, ao Amor Antigo, que aborda um inevitável término de forma amistosa e nostálgica. Há também as canções que tratam de amor-próprio, transformação, amor materno, da autossabotagem e da alegria de se apaixonar de novo. Por fim, o álbum termina com a existencial Para Gil e Donato, homenagem a Gilberto Gil e João Donato, que fala sobre a passagem do tempo e as sensações vividas a partir disso”, detalha o frontman da Maglore.

Serviço - Maglore em turnê do disco “V” | sábado (7), às 21h, e domingo (8), às 17h, na Casa Rosa, Rio Vermelho | Ingressos: R$ 100 / R$ 50, à venda no local ou no Sympla.