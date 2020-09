Mahrez e Laporte, do Man. City, testam positivo para covid-19

O argelino Riyad Mahrez e o francês Aymeric Laporte, jogadores do Manchester City, tiveram resultados positivos para o coronavírus. O anúncio foi feito pelo clube inglês, nesta segunda-feira (7), em um comunicado.

Segundo o protocolo estabelecido pelo Caampeonato Inglês e pelo governo britânico, tanto o atacante como o zagueiro estão em suas casas, sob orientação médica do clube, apesar de não apresentarem sintomas da doença.

Na nota, o Manchester City desejou uma "rápida recuperação a Riyad e Aymeric" antes de se apresentarem ao técnico Pep Guardiola para o retorno aos treinamentos como preparação para a nova temporada.

O Manchester City começa a sua participação no Campeonato inglês no dia 21, diante do Wolverhampton, uma semana após o início da competição por ter participado da fase final da Liga dos Campeões em agosto, quando foi eliminado pelo Lyon nas quartas de final, após bater o Real Madrid nas oitavas.