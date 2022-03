Maiara e Maraisa serão as novas técnicas do The Voice Kids

As irmãs Maiara e Maraisa anunciaram na manhã desta quinta-feira (31) que serão as novas juradas do reality The Voice Kids Brasil (Globo) a partir do mês de maio. A dupla sertaneja participou do programa Encontro com Fátima Bernardes para revelar a novidade.

"Fala galera, estamos aqui para contar uma super novidade para vocês. Nós somos as novas técnicas do The Voice Kids e vamos nos juntar aos veteranos Michel Teló e Carlinhos Brown para descobrir novos jovens talentos por esse Brasil afora", disseram em vídeo.

"Estamos muito ansiosas. A posição de técnica é bem bacana, poder dividir conhecimento é incrível, mas tem a dificuldade da escolha. Essa parte temos certeza de que será bem complicada", completou Maiara. Para a gêmea, Maraisa, estar no programa é reviver sua própria história.

"Nós começamos a nos apresentar ainda crianças", relembra. A 7ª temporada do programa tem previsão de estreia para maio, sendo exibido aos domingos. O reality continuará com apresentação de Márcio Garcia e Thalita Rebouças nos bastidores.

A última temporada do The Voice Kids foi vencida por Gustavo Bardim, do time de Michel Teló --que já acumula seis vitórias na versão adulta do reality, tendo sido comparado ao jogador Messi nas redes sociais pelo feito.

Gustavo ficou conhecido nas redes como o "Ed Sheeran mirim/brasileiro". Ele foi eleito campeão por sua interpretação de Como É Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Após a canção, Teló contou que todas as noites canta ou declama a música para seus filhos, e aproveitou para se declarar para a família.

A final aconteceu em duas rodadas, decididas pela votação do público. Depois de os dois finalistas de cada time se apresentarem no palco, os três últimos escolhidos cantaram novamente, e concorreram ao grande prêmio, também via decisão popular.

Gustavo dividiu a votação final com Helloysa do Pandeiro, que apostou em De Volta pro Meu Aconchego, de Dominguinhos. A apresentação da menina rendeu lágrimas a Brown, que falou sobre a importância da família e elogiou a escolha. "Essa música é sempre nova", pontuou o baiano na época.