Mainha abriu a folia do povão com a garantia de mais pipoca em 2024

O carnaval no circuito Barra-Ondina foi dominado por Mainha. Depois de dois anos sem a folia por conta da pandemia da covid-19, Ivete voltou com tudo e, mais uma vez, marcou história na maior festa de rua do país. Coube a ela a missão de abrir oficialmente a festa soteropolitana. No seu trio metalizado, Veveta puxou, pela primeira vez, a pipoca no circuito Barra-Ondina, dando um início oficial à folia.

Comovida, a cantora falou da importância do momento. “Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da gente poder pular carnaval de novo. Da gente poder se encontrar, recobrar a relação que a gente tem uns com os outros, que é fundamental na nossa vida. Agradecer a Deus e a todos os orixás por essa oportunidade de estar em Salvador da Bahia, fazendo a pipoca da Veveta junto com vocês”.

Como boa baiana, a cantora entrou em ação “virada nos 700”. Até a chuva que caía em Salvador na quinta-feira parou para Ivete brilhar. Para se ter ideia da expectativa criada, a TV Globo registrou aumento de 7% na audiência com a cobertura ao vivo. O sucesso foi tanto que a Pipoca da Ivete já está confirmada no Carnaval de 2024, conforme anúncio do prefeito Bruno Reis. Desta vez a festa será no circuito Osmar, o mais tradicional da cidade.

Durante os três dias de apresentações (dois deles no bloco Coruja), os fãs acompanharam clássicos da cantora, mas também foram arrastados pela nova Crias da Ivete, lançada especialmente para a festa e que concorre a melhor música do carnaval.

Com o seu estilo inconfundível, ela cantou muito a nova Cria de Ivete, mas destacou Zona de Perigo, de Léo Santana, como a melhor musica do carnaval. “Não se faz playlist com uma música apenas. Onde um ganha todos ganham”, justificou. As duas estão concorrendo ao prêmio CORREIO FOLIA.

Homenagens, aliás, também marcaram a passagem de Ivete pelas ruas. Ao se aproximar do Camarote Expresso 2222, ela se derreteu por Gilberto Gil, que acompanhava tudo da varanda. “Que me desculpem os outros artistas, mas você é o meu amor, minha paixão, meu ídolo maior”, disse. Ela também dedicou o carnaval a Preta Gil, que está em tratamento de um câncer no intestino. Em outro momento, Ivete cantou o hino É d’Oxum com Gerônimo, a quem agradeceu pelo muito feito pela música baiana. “Você sabe que eu adoro sua onda, né, Gerônimo?”, disse.

Em cima do trio, Veveta recebeu convidados. Com o cantor de piseiro João Gomes fez um dueto em Meu Pedaço de Pecado. Já com Pablo Vittar, Ivete subiu o Morro do Gato cantando Lovezinho. O Carnaval também abriu espaço para Ivete a parceria com o filho Marcelo, que agora toca percussão na banda da mãe. Uma das cenas que ficará registrada na história momesca. Famosos caíram na folia ao som da cantora. Seja no chão ou em cima do trio, nomes como Bruna Marquezine, Carlinhos Maia, Isabella Santoni, Scheila Carvalho e Danton Mello marcaram presença na folia de Veveta.

Ivete também chamou a atenção pelos figurinos utilizados no Carnaval. No primeiro dia ela usou o tema “De Volta para o Futuro” e se vestiu de Space Cowgirl, com uma fantasia vermelha idealizada pela estilista Patrícia Zuffa. No sábado, optou por um body bordado com pedrarias preatedas e fechou a sua participação na festa com um verdinho apelidado de “Space Driver”.

APELO

Na segunda, seu último dia na rua, Ivete voltou a sacudir uma multidão. A chuva que ameaçou cair durante boa parte do trajeto entre a Barra e a Ondina não atrapalhou a festa. Pelo contrário. Fez com que a cantora pedisse ajuda para as vítimas da chuva que caiu no litoral de São Paulo. Em seu discurso de abertura no circuito Dodô, Ivete pediu orações pelas famílias atingidas e usou as redes sociais para divulgar canais e instituições responsáveis por receber doações para as dezenas de sobreviventes e desabrigados

LUI LORENZO

O ator José Loreto subiu no trio elétrico de Ivete, na quinta-feira, para gravar uma cena de Vai na Fé, novela das 7 da Globo. Caracterizado como o personagem Lui Lorenzo, ele cantou duas músicas com a musa baiana. As cenas foram transmitidas ao vivo pela TV Bahia/ Globo. A primeira música escolhida foi Não Precisa Mudar e a segunda, Pool Party do Lui . A cena será transmitida na novela. Loreto chegou a Salvador na quarta para ensaiar com a banda de Ivete Sangalo e até ensinou sua coreografia ao público.

