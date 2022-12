Maior artilheiro da França em Copa, Just Fontaine nasceu no Marrocos

A Copa do Mundo do Catar colocará em sua semifinal, frente a frente, dois países conectados pela história: França e Marrocos. Durante um período de 44 anos, a região que hoje compreende o país africano ficou sob protetorado francês até conseguir a independência, em 1956. Mas, no futebol, há também uma importante ligação entre as nações e envolve um recorde mantido até hoje.

Durante o período de protetorado, um dos jogadores mais importantes da história da França nasceu em Marrakech, no ano de 1933: Just Fontaine. O ex-atacante anotou nada menos que 13 gols pela seleção francesa na Copa de 1958, disputada na Suécia. É, até hoje, o maior artilheiro em uma única edição do Mundial.

Filho de pai francês e mãe espanhola, Fontaine despontou para o futebol aos 17 anos, atuando pelo USM Casablanca, que era um dos principais times da cidade. Mas não ficou muito tempo no Marrocos: logo foi captado por olheiros e se transferiu para o Nice, em 1953.

No mesmo ano, passou a ser convocado pela seleção francesa. Em sua estreia, marcou quatro gols contra a seleção de Luxemburgo. Considerado um atacante completo, finalizava bem tanto com a perna direita quanto com a esquerda. Ainda era famoso por ser exímio cabeceador, mesmo tendo 1,74m de altura.

Em 1956, o marroquino partiu para o Reims, então grande clube do futebol francês, onde ficou até se aposentar. Foi três vezes campeão nacional e chegou a levar o time para uma final de Liga dos Campeões, mas não conseguiu superar o Real Madrid, de Di Stéfano, na temporada 1958/59.

Fontaine, porém, não vinha sendo utilizado na seleção francesa. Até que René Bliard, atacante titular dos 'Bleus', se machucou às vésperas da Copa da Suécia. Assim, o marroquino se tornou titular de forma inesperada - e correspondeu.

O atacante fez gol em todos os jogos daquela Copa, incluindo um hat-trick na vitória por 7x3 sobre o Paraguai, logo na estreia. Depois, marcou dois contra a Iugoslávia (na derrota por 3x2) e um diante da Escócia (triunfo por 2x1), pela fase de grupos. Em seguida, ele fez dois sobre a Irlanda do Norte, no 4x0 pelas quartas de final - aquela edição do Mundial não teve oitavas.

Até que apareceu o Brasil pela frente na semifinal. Fontaine até deixou o dele, mas não foi o suficiente para impedir a derrota. Pelé marcou três, Didi e Vavá também balançaram as redes, e a Seleção goleou por 5x2, partindo para aquele que seria o primeiro dos cinco títulos brasileiros.

A França ainda teria a disputa pelo terceiro lugar. E viu, diante da Alemanha Ocidental, um Just Fontaine inspirado: ele fez quatro gols e comandou o time na goleada por 6x3. Assim, o marroquino terminou a Copa com 13 gols em seis partidas, uma média de 2,17 por jogo.

Para se ter ideia de como o número é expressivo, Fontaine foi o maior artilheiro na soma de todas as Copas por 16 anos. Só foi superado em 1974, pelo alemão Gerd Müller - que fez 14 gols divididos em dois Mundiais, 1970 e 1974.

Em uma comparação com brasileiros, Pelé marcou menos vezes que Fontaine: foram 12 gols em 14 jogos, em quatro Mundiais disputados (1958, 1962, 1966 e 1970). Já Ronaldo até fez mais gols que o marroquino-francês, pois balançou as redes 15 vezes em 19 partidas -, mas precisou de três Copas (1998, 2002 e 2006) para isso. Vale lembrar que o Fenômeno também foi convocado em 1994, mas não entrou em campo.

A passagem de Fontaine pela seleção francesa foi curta. Em 1960, o atacante sofreu uma dura entrada em um jogo do Campeonato Francês e acabou com dupla fratura na perna direita. Ele retornou aos gramados nove meses depois, mas a perna cedeu novamente, no mesmo lugar. Com medo de novos problemas, o jogador se aposentou em julho de 1962, aos 28 anos.