Maior contratação da temporada, Jadson rescinde com o Vitória

Maior contratação do Vitória para a temporada, Jadson não seguirá vestindo vermelho e preto. O meia rescindiu contrato com o clube. A informação foi confirmada pelo novo executivo de futebol, Rodrigo Pastana, na tarde desta terça-feira (26), durante entrevista coletiva concedida na Toca do Leão.

"Jadson já está se desligando do clube, já fez a rescisão dele antes da minha chegada. Não fiz parte dessa rescisão. Quando eu cheguei já foi nos colocado o elenco e que ele estaria em acordo com a diretoria", afirmou Pastana.

Em 2020, o novo dirigente rubro-negro protagonizou um capítulo de conflito com Jadson. Pastana trabalhava no Coritiba e, durante uma entrevista coletiva, afirmou que havia decidido não contratá-lo porque o jogador já não performava e nem tinha o mesmo interesse em treinamentos. Na ocasião, o meia jogava no Corinthians e o clube paulista emitiu nota de repúdio contra o diretor.

Nesta terça-feira, Rodrigo Pastana falou sobre o ocorrido no passado. "Não tive nenhum problema com Jadson e sim um casual com um agente dele. A situação que nós tivemos foi que, na época, eu num clube da Série A, com o aval de um corpo técnico, decidimos pela não contratação dele", disse o dirigente.

De acordo com a diretoria, a contratação de Pastana, anunciada no domingo (24), não influenciou na decisão do jogador, que teria alegado problemas pessoais para solicitar o desligamento. O jogador de 38 anos foi contratado em dezembro, defendeu o Vitória em 12 jogos, 11 como titular, e marcou dois gols, ambos de pênalti.

A última partida do meia pelo Vitória foi na derrota por 3x0 para o Fortaleza, no último dia 20, no estádio Castelão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele deveria seguir com a delegação para Erechim, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ypiranga-RS pela Série C do Brasileiro, mas pediu dispensa para resolver problemas pessoais. Retornou para Salvador, mas não voltou a treinar na Toca do Leão.