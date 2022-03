Maior evento de chocolate e cacau da América Latina ganhará edição em Salvador

Depois de passar por diversas cidades do Brasil, como Ilhéus (BA), Belém (PA) e São Paulo (SP), o Chocolat Festival - Festival Internacional do Chocolate e Cacau chega a Salvador. Na cidade, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, a edição será realizada de 9 a 12 de junho, no Centro de Convenções.

O maior evento de chocolate e cacau da América Latina, iniciado em 2009, traz uma novidade para a edição da capital baiana. Durante a programação, serão lançados outros eventos, com conceitos parecidos e complementares, de outras cadeias produtivas: o Salão do Café, o Origem Brasil e o Bahia Descobre a Bahia, apresentando produtos e destinos. Juntos, eles formam o Origem Week, projeto inovador que fará parte do calendário de eventos da Bahia.