Maior goleador da Série B, Vitória tem artilharia equilibrada

Nenhum clube marcou mais gols que o Vitória na Série B do Brasileiro. O Leão tem apresentado um ataque arrasador nesse começo de competição e já estufou a rede 15 vezes. A média é de 2,5 tentos por jogo. O time comandado por Léo Condé encontrou o caminho das traves adversárias nas seis rodadas disputadas e o ranking de artilheiros do torneio mostra que há um equilíbrio na distribuição das assinaturas dentro do elenco.

Não há uma grande discrepância na lista de goleadores. Dez rubro-negros já marcaram gol na Série B, o que equivale a 45% dos jogadores que defenderam o Vitória no campeonato.

O posto de artilheiros está dividido entre cinco jogadores, quatro atacantes e um zagueiro. Osvaldo, Léo Gamalho, Santiago Tréllez, Zé Hugo e Wagner Leonardo marcaram dois gols cada. O lateral direito Zeca, os volantes Léo Gomes e Rodrigo Andrade, o meia Gegê e o atacante Welder também anotaram um cada. Na temporada como um todo, o maior goleador do Vitória é Osvaldo, dono de cinco gols.

Nesta Série B, 22 jogadores foram mandados a campo pelo técnico Léo Condé, entre titulares e atletas que entraram no decorrer dos jogos: Lucas Arcanjo, Zeca, Railan, Marcelo, Camutanga, Wagner Leonardo, João Victor, Marco Antônio, Léo Gomes, Diego Fumaça, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Thiago Lopes, Gegê, Diego Torres, Matheusinho, Rafinha, Osvaldo, Zé Hugo, Welder, Santiago Tréllez e Léo Gamalho.

Destes citados acima, apenas três jogadores de linha considerados titulares não balançaram a rede, o lateral esquerdo Marcelo, o zagueiro Camutanga e o meia Giovanni Augusto.

Apesar de ter o ataque mais positivo da Série B, o posto de artilheiro da competição não é de nenhum jogador rubro-negro. Com três gols cada, Caio Dantas, do Vila Nova, Derek, do Guarani, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando, ambos do Atlético-GO, e Gabriel, do Mirassol, têm o status atualmente.

O Vitória e seus goleadores terão a chance de melhorar ainda mais as estatísticas na sexta-feira (19), às 19h, quando o time enfrenta o Mirassol, no estádio Municipal de Mirassol, na 7ª rodada da Série B. Com 100% de aproveitamento fora de casa, o rubro-negro jogará pela primeira vez sem o volante Rodrigo Andrade, suspenso com três cartões amarelos.

O elenco rubro-negro encerra a preparação em Salvador na tarde desta quarta-feira (17) e viaja na manhã de quinta-feira (18) para São José do Rio Preto, onde se hospedará até o dia do jogo.

Artilheiros do Vitória na Série B do Brasileiro:

Osvaldo (atacante): 2 gols

Léo Gamalho (atacante): 2 gols

Santiago Tréllez (atacante): 2 gols

Zé Hugo (atacante): 2 gols

Wagner Leonardo (zagueiro): 2 gols

Zeca (lateral direito): 1 gol

Rodrigo Andrade (volante): 1 gol

Léo Gomes (volante): 1 gol

Gegê (meia): 1 gol

Welder (atacante): 1 gol