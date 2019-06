Maior goleador em atividade da Copa América jogará na Fonte Nova

Depois de Argentina, Colômbia, Brasil e Venezuela, chegou a vez da capital baiana receber Chile e Equador. As equipes são as atrações do terceiro jogo disputado em Salvador na Copa América 2019. A bola rola na sexta-feira (21), às 20h, na Fonte Nova, e tem Eduardo Vargas como candidato a protagonista. O chileno de 29 anos chegou a 12 tentos após marcar duas vezes contra o Japão na estreia do torneio e se tornou o maior goleador em atividade da competição. O peruano Guerrero, com 11, vem logo depois.

Chilenos e equatorianos entram em campo pela segunda vez nessa Copa América. As duas equipes viveram momentos diferentes na estreia da fase de grupos. Enquanto o Chile confirmou o favoritismo e goleou o Japão por 4x0, no Morumbi, o Equador atuou como coadjuvante e amargou derrota pelo mesmo placar diante do Uruguai. O resultado fez o técnico equatoriano Hernán Darío Gómez repensar a estratégia de jogo na competição. Na Fonte Nova, ele pretende apresentar uma formação mais cautelosa.

"Vamos continuar trabalhando e pensar nas dúvidas que eu tive. Se eu devia sair tão aberto ou me fechar um pouco mais na formação. Vou fazer uma análise. O Uruguai era o rico, nós o pobre. Pelo histórico que (o Uruguai) tem, pelo que já fez nos mundiais. Chile (que também está no Grupo C) é bicampeão (da Copa América). Também é o rico, nós o pobre", disse o treinador. "Nós não temos que fazer frente aos ricos. Temos que ir respeitando e sendo mais prudentes. Equador tem a forma de jogar sendo mais prudente e saindo para o ataque como surpresa", completou.

A delegação equatoriana chegou a Salvador na segunda-feira (17), está hospedada no Novo Hotel, na Paralela, e treinou no Barradão nos últimos dois dias. Nessa quarta-feira (19), a equipe voltará ao centro de treinamento do Vitória, às 16h. Na quinta (20), véspera do duelo com o Chile, a atividade está prevista para ser feita na Fonte Nova. Porém, as quatro seleções que jogaram no estádio - Argentina, Colômbia, Brasil e Venezuela - não treinaram na praça esportiva para preservar o gramado.

Para além de ajustar o time taticamente, Hernán Darío Gómez está trabalhando o psicológico dos atletas. "Vamos fechar as portas, ficar mais blindados, trabalhar mais duro ainda. Agora temos que mostra que somos homens. Agora temos que mostrar do que a gente é feito. Recuperá-los é trabalho meu. Foi um jogo muito ruim. Não temos como apagar, mas podemos continuar e fazer um jogo melhor na próxima rodada. Emocionalmente vir pra Copa é muito bom, estar na seleção é muito bom, mas é muito difícil. É pra homens. Somos todos homens e temos que ser capazes de mudar a imagem", frisou o treinador.

A delegação do Chile chegou à capital baiana na terça-feira (18) e treinou no estádio de Pituaçu. O elenco fará nova atividade na praça esportiva nessa quarta-feira, às 18h. Além de ter o maior goleador em atividade da competição, o Chile é o atual bicampeão da Copa América. A missão do técnico técnico Reinaldo Rueda é oposto à de Hernán Darío Gómez. Ele precisa fazer com que seus jogadores mantenham os pés no chão após a goleada da estreia. "Agora temos de nos concentrar para enfrentar o Equador e garantir a classificação para a próxima fase", pregou Rueda.

Confira os maiores artilheiros da Copa América: