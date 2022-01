Maior jogador da história da NFL, Tom Brady vai se aposentar

Fim de uma era no futebol americano. Maior jogador da história da NFL, o quarterback Tom Brady teria decidido se aposentar, aos 44 anos. Ele é o maior campeão do esporte, dono de incríveis sete títulos do Super Bowl. Ao todo, foram 22 temporadas na liga.

O quarterback fez história no New England Patriots, onde conquistou seis títulos da NFL. No ano passado, conquistou mais uma vitória, pelo Tampa Bay Buccaneers, o último time que defendeu. Os sete anéis do Super Bowl de Brady são maiores do que qualquer franquia da NFL.

Recordes de Tom Brady

Mais títulos de Super Bowl por um jogador: 7

Mais velho quarterback a conquistar o Super Bowl: 43 anos

Mais prêmios de MVP do Super Bowl: 5

Mais jardas aéreas na carreira: 84.520

Mais passes para touchdown na carreira: 624

Mais vitórias por um quarterback: 243

Mais passes completos na carreira: 7.263