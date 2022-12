Maior navio de cruzeiro já operado no Brasil, MSC Seashore chega a Salvador; conheça

O maior e mais moderno navio de cruzeiro a navegar em águas brasileiras, o MSC Seashore abriu sua primeira temporada nacional em Salvador, nesta terça-feira (6). A embarcação de luxo fará roteiros de 6 a 8 noites partindo de Santos e visitando outros destinos como Ilha Grande, Búzios, Maceió e a capital baiana.

O meganavio da Companhia MSC Cruzeiros atracou no Porto de Salvador às 9h da manhã, depois de passar por diversos destinos caribenhos, fechando um roteiro que começou no dia 20 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. A previsão é que ele chegue em Santos, no litoral de São Paulo, no dia 10 de dezembro, para, no dia seguinte, dar início oficial à viagem de estreia no Brasil.

Considerada uma das estrelas da temporada 2022/2023 de cruzeiros na América do Sul, o MSC Seashore possui design inovador, que conecta os hóspedes com o mar através de seus chamativos 13 mil m² de áreas ao ar livre. São seis piscinas, um parque aquático interativo, 18 bares e lounges, quatro restaurantes principais e cinco de especialidades, um teatro e o Le Cabaret Rouge (que oferecerá espetáculos às noites), academia, SPA e outras opções de entretenimento.

Os hóspedes mais abastados têm acesso ainda a um dos maiores e mais luxuosos MSC Yacht Clubs da MSC Cruzeiros, com serviço all-inclusive, lounge, restaurante e área de piscina exclusivos, pacote de internet e mordomo e concierge 24 horas por dia. Algumas suítes oferecem terraço privativo e hidromassagem na varanda.

Saindo de Salvador, a depender do destino final e do roteiro completo, os pacotes podem variar de R$ 3.300 a R$ 19.500.



