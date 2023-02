'Maior participação popular do últimos anos da história do Carnaval do Centro', diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) avaliou nesta segunda-feira (20) que a estratégia para valorizar o Carnaval do Centro deu certo, citando a quantidade de pessoas que foi até as ruas no circuito Osmar ontem. Ele disse ter ficado "muito feliz" com a festa na região.

"Nos últimos anos a gente viu essa polêmica do Carnaval do Centro, com fé em Deus ontem nós sepultamos isso. Foi a maior participação popular do últimos anos da história do Carnaval aqui do Centro. As imagens tão aí, valem mais do que números, do que palavras. Então desde aqui da saída do desfile dos trios, com o palco Varandas, que é um verdadeiro sucesso por todo o circuito, grandes atrações mobilizaram milhares de pessoas chegando lá na Castro Alves", disse Bruno. "Teve grande participação popular ontem, a gente comemora".

Para o prefeito, o Carnaval do Centro traz todos ritmos e estilos e ainda é uma boa opção para famílias. "Precisamos evidenciar isso, mostrar isso pra população, quanto o Carnaval do Centro, que é um Carnaval pra família, um Carnaval que criança participa, um Carnaval pra todos ritmos e estilos musicais, o Carnaval cultural, o Carnaval tradicional.. O quanto esse Carnaval tem proporcionado às pessoas alegria e felicidade. O tanto que passou a ser desejado novamente. Então temos sim que comemorar isso", reforçou.

Ele disse ainda que o sucesso do Carnaval do Centro ajuda a equilibrar mais a folia, já que o circuito Barra-Ondina, geralmente mais procurado, tem mais problemas de espaço e acesso. "É o maior desafio da prefeitura, que é o circuito Barra-Ondina, porque digamos assim é uma ponta da cidade que é difícil chegar ao transporte público, é difícil o trânsito funcionar bem, que é difícil você ofertar desde banheiro químicos a unidades de saúde, ao ordenamento dos ambulantes, por falta de espaço. Com esse equilíbrio, com a vinda das pessoas aqui pro Centro, com a participação popular que tá tendo no Carnaval nos bairros... Ontem nós tivemos nesse circuito (Barra-Ondina) uma quantidade menor de pessoas", diz Bruno. "Justamente porque as pessoas voltaram a desejar o Centro, as pessoas estarem participando do Carnaval dos bairros", avaliou.

O prefeito disse que na noite de sábado foram transportadas 340 mil pessoas nos ônibus especiais da Centenário para Lapa. Ontem, foram 289 mil. "Estamos falando de 50 mil pessoas a menos, que fatalmente estavam em outras áreas da cidade".

