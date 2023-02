Maior temporada da história: cruzeiros devem injetar R$ 240 milhões na Bahia até abril

Iniciada em novembro, a atual temporada de cruzeiros na Bahia deve ser a maior da história, com uma injeção de R$ 240 milhões na economia local até abril. É o que estima a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) a partir da chegada de 400 mil visitantes ao estado. “Um cruzeirista deixa um impacto de 600 reais; 400 mil cruzeiristas deixariam R$ 240 milhões na Bahia, fora o impacto dos navios de cruzeiros, que é praticamente o dobro”, destrinchou o presidente-executivo da Clia Brasil, Marco Ferraz.

Ainda segundo a associação, à parte da capital, que deve receber quase 80 escalas, destaca-se Ilhéus, no sul do estado, com 32. “A Bahia é um destino importante para a gente. Tão importante que, na próxima temporada, a gente deve estar ou igual ou um pouquinho acima em número de escalas de cruzeiristas”, projetou Ferraz. “Além disso, tem 35 navios de passagem, que estão dando uma volta ao mundo, visitam o Brasil e decidem passar por Salvador e por Ilhéus, também”, acrescentou.

Nesta quarta-feira (1º), para celebrar o empenho e o apoio do estado e da capital às operações marítimas no país, a companhia marítima Costa Cruzeiros realizou sua tradicional cerimônia de troca de placas. O evento aconteceu a bordo do Costa Firenze, o maior navio da história da companhia a ter vindo para a América do Sul e que atracou no porto de Salvador — até o fim da temporada, serão sete noites na Bahia.

“O estado da Bahia tem sido essencial para a indústria de cruzeiros marítimos conseguir retomar por completo sua atividade nessa temporada”, afirmou o presidente-executivo da Costa Cruzeiros para as Américas do Sul e Central, Dario Rustico, que vê na capital baiana potencial para ‘crescer muito mais’. “Nesse sentido, é fundamental preparar a infraestrutura com navios de última geração, com capacidade para 6 mil passageiros e energia mais sustentável”, indicou Rustico.

Investimentos

Para o secretário de Turismo da Bahia (Setur), Maurício Bacellar, o estado possui ‘vocação natural para a atividade turística’. Por isso, de acordo com ele, mais de 50 segmentos turísticos são desenvolvidos nas 13 zonas do segmento aqui existentes, a fim de promover emprego e renda. “O governo tem investido em biossegurança sanitária nos nossos equipamentos; trabalhado com capacitação da nossa mão de obra; e investido em obras de infraestrutura nos mais diversos destinos do nosso estado”, citou Bacellar.

Conforme a avaliação do secretário, o turismo de cruzeiro contribui para movimentar toda a cadeia turística. “Apesar de a permanência do cruzeirista ser de, no máximo, 12 horas, se ele tiver uma experiência virtuosa, o estimula a voltar em outra oportunidade e permaneça na cidade por mais dias”, analisou ele. Bacellar ainda ressaltou que isso também tem servido para consolidar a Bahia como porto de embarque. “Enquanto um cruzeirista gasta em torno de cem dólares por dia, os que aqui embarcam gastam 350”, destacou.

O subsecretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Érico Mendonça, celebrou a recepção do Costa Firenze pelo município. “Isso nos traz a alegria de aumentar, cada vez mais, o número de paradas de cruzeiros aqui, o que transforma, de forma bastante visível, a economia da cidade”, disse Mendonça.

“A prefeitura vem investindo, de maneira muito forte, em criar novos atrativos em Salvador: na área de cultura, criamos cinco equipamentos, a maioria deles próximo do porto”, declarou o subsecretário, citando como exemplos os museus Cidade da Música e Casa do Carnaval da Bahia, localizados no Comércio e no Pelourinho, respectivamente.

Atrativos esses que tornam a experiência de turistas como Leandro Menegazzo, de 32 anos, ainda melhor. Catarinense, ele já tinha vindo para a capital baiana há oito anos e resolveu voltar neste ano, com a esposa e amigos. “[Escolhi Salvador] Pelo roteiro, que eu já tinha vindo uma vez, em 2015. É legal e bonito”, contou ele.