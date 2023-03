Maíra Cardi assume novo relacionamento após separação conturbada com Arthur Aguiar

A fila andou para Maíra Cardi. A influenciadora, após a separação conturbada com Arthur Aguiar, decidiu viver um novo amor e publicou fotos ao lado do namorado nas redes sociais nesta quarta-feira (1°).

Quatro meses depois do fim do casamento com o ex-BBBs, Maíra engatou o romance com o youtuber Thiago Nigro, conhecido nas redes sociais como O Primo Rico. Os dois começaram a se aproximar ainda em 2022, quando o rapaz a procurou para fazer o processo de emagrecimento dele.

A mãe de Sophia se declamou e afirmou que estava conhecendo melhor o namorado, mas que pretendem construir uma vida juntos, já que ambos estão procurando um relacionamento mais duradouro. Segundo Maíra, a admiração um pelo outro foi o pontapé para começar o namoro.

"Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis. Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas", escreveu em um trecho do texto.

Muitos seguidores e admiradores elogiaram a postura de Maíra e reforçaram que ela precisava ser feliz depois de tanta situação em relacionamentos. "Você merece ser feliz", escreveu Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda. A apresentadora Marcia Goldschmidt ficou surpresa com o relacionamento assumido. "Sejam felizes", disse Gabi Martins.