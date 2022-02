Maíra Cardi descobriu traições de Arthur Aguiar por Lexa: 'Na mesma hora contei'

A coach fitness Maíra Cardi revelou que descobriu das várias traições do marido, Arthur Aguiar, através da cantora Lexa, de quem é amiga.

Maíra vai participar do programa A Hora do Faro, na Record, e contar um pouco como descobriu as mais de 50 traições do marido, que atualmente está no BBB. A própria cantora falou do assunto nas redes sociais depois que o colunista Leo Dias publicou a informação. O programa ainda não foi exibido.

"Eu sempre fui muito amiga da Maíra e como amiga quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha", escreveu a cantora. "Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação", disse.

Na época, Maíra chegou a se separar de Arthur e afirmou que viveu um relacionamento abusivo com ele. Ela contou que mesmo quando estava no puérperio, amamentando a filha do casal, Sophia, Arthur a traía, inclusive com prostitutas.

Todas as traições foram perdoadas e eles reataram. Arthur prometeu que fará uma festa para fazer os votos novamente para Maíra quando sair do BBB.

Lexa contou que há cerca de cinco meses Arthur enviou uma mensagem para ela agradecendo por ter contado tudo para a mulher. "No áudio ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todo os erros dele… Agora eu e Maúra estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela, e eu senti que ele foi sincero no áudio", disse.