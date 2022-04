Maíra Cardi diz que Arthur vai emagrecer em 30 dias após o BBB 22

Desde o início do Big Brother Brasil 22, a influencer Maíra Cardi, esposa do participante Arthur Aguiar, tem feito críticas à alimentação menos restrita do marido durante o confinamento. É que Maíra, também ex-BBB, é coach de lifestyle. Foi assim que Arthur ganhou o apelido de "pãozinho" pelos internautas.

Agora, Maíra revelou, nas redes sociais, o que os mais críticos acreditam ser uma estratégia da coach para atrair a clientela: "Vocês querem ver tudo que farei com o Arthur para emagrecê-lo em 30 dias?", questionou.

O próprio ator fez piada sobre o retorno ao lar, e disse que pretende recuperar o tanquinho com ajuda da esposa. "Lá em casa é rapidão. 30 dias já secou", disse no reality. Maíra não perdeu a chance: "Tive uma ideia", postou.

"Trinta dias? Ele quer que eu arrume tudo em um mês? Tive uma ideia aqui. Vocês querem ver tudo que farei com o Arthur para emagrecê-lo em 30 dias?", diz a postagem.

Em outro momento, Arthur disse que mantém a dieta melhor quando tem companhia. A coach, então, se incluiu na proposta: "Vou fazer junto com ele para incentivá-lo, né? Vocês também são assim? Fazem melhor quanto tem companhia?"

Lembra que a gente avisou…ele tá comendo assim, para depois o curso de emagrecimento ser vendido! — Maíra Azevedo ???? (@tiamaoficial) April 25, 2022

Acho que o Arthur Aguiar comer pão demais ,foi estratégia de jogo da Maíra Cardi, ela sabia que ia ter repercussão, a mulher é fera no marketing mesmo né? ???? #BBB22 pic.twitter.com/WaAdmSyqaF — KrystianeSPM ???? (@KrystianeSPM) April 20, 2022

arthur nem vai precisar do dinheiro do prêmio já que a estratégia do casal deu super certo, né? arthur virou meme por comer demais e agora vai explodir as vendas dos cursos de emagrecimento da esposa pic.twitter.com/P7EttIb13e — cris dias (@crisayonara) April 25, 2022