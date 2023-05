Maíra Cardi diz que terá três dias de festa de casamento com Thiago Nigro

A influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi revelou a data de seu casamento com o empresário Thiago Nigro. O evento de três dias será em 24, 25 e 26 de agosto, quando o casal completa sete meses de relacionamento. Ela adiantou alguns detalhes da festa nos stories de seu perfil no Instagram. e afirmou que está com ideias "mirabolantes".

A festança vai acontecer em um hotel fazenda no interior de São Paulo, onde convidados que quiserem poderão ficar hospedados. Em entrevista recente ao PodCats, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, o casal disse que serão servidas comidas fit, mas que também haverá um cardápio “podrão”.

Depois de compartilharem registros da cerimônia de batizado e noivado que realizaram, no fim de abril, à beira do rio Jordão, Israel (e de ostentarem que a viagem luxuosa, ao lado de amigos, e aliança de R$ 300 mil custou uma fortuna) os noivos receberam uma série de críticas dos seguidores.