Maíra Cardi é pedida em casamento por Thiago Nigro no Rio Jordão

A influencer Maíra Cardi revelou neste sábado (22) que foi pedida em casamento pelo namorado, Thiago Nigro. Ela mostrou uma foto da aliança.

"Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento", escreveu Maira, que compartilhou uma série de fotos mostrando que foi batizada. Em meio ao momento, Tiago fez o pedido.

"Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão!", continuou.

Maira disse que vai lembrar desse dia para sempre e que está pronta para "viver o resto da vida ao seu lado".

"Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você... Eu já estava extremamente exausta, mas algo lá no fundo me dizia: "só vai". Eu ainda não sei tudo o que Deus tem preparado para nós, mas sei como Ele me treinou a vida inteira", acrescentou.

Conhecido como Primo Rico, o youtuber também aproveitou apra se declarar. "Meu maior testemunho a nós e a qualquer pergunta, sempre será o de ficar junto de você até o final da nossa vida. Amo você"

O casal assumiu o relacionamento há dois meses.