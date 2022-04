Maíra Cardi escondeu informação sobre a filha para evitar eliminação de Arthur no BBB22

Maíra Cardi admitiu, na madrugada da última quarta-feira (27), ter enfrentado momentos complicados com a filha durante o confinamento de Arthur Aguiar na casa do Big Brother Brasil 22. A pequena Sophia sofreu muito com a distância do pai.

"Eu não falei em nenhum lugar porque eu tinha medo de as pessoas tirarem ele por causa disso", explicou a coach, durante bate-papo na Rede BBB.

Maíra comentou sobre o assunto após ter sido questionada por Rafa Kalimann, apresentadora do programa no Globoplay: "E a Sophia?", perguntou.

"Não falei em nenhum lugar, mas agora eu posso falar. Eu não falei porque eu tinha medo de as pessoas tirarem ele por causa disso. Ela está sofrendo muito, ela chama você [Arthur], ela chora. Foi muito difícil, a parte mais difícil para mim. Ela é muito sensível, ela é muito apegada. Mas, vale a pena", contou.

Leia mais: Arthur Aguiar nega uso de robôs na votação do BBB: 'Tentam desmerecer'





"Fez parte da trajetória, a gente driblou como pôde, tudo na vida existe o lado que a gente ganha e o lado que a gente perde. Vai ficar, sim, marcado na vida dela, mas acredito que também terão coisas positivas que depois ela vai assistir e ver a trajetória do pai", completou a empresária.

Ao longo da entrevista, Maíra revelou também ter demitido a maioria dos profissionais que estavam responsáveis pela carreira de Arthur, sem, entretanto, explicar o porquê.

"Ah! Sua equipe inteira foi despedida, sobraram 3 pessoas, o resto mandei embora, tem 50 pessoas novas, incríveis", disse.