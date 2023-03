Maíra Cardi revela que faz mercado para funcionários: 'R$ 15 mil por mês'

A influenciadora Maíra Cardi, de 39 anos, está sempre viralizando na mídia com alguma situação envolvendo a vida pessoal. Depois de contar que estava namorando com o empresário Thiago Nigro, o Primo Rico, agora ela apareceu novamente nas redes sociais.

Desta vez, um vídeo antigo de Maíra comentando sobre o mercado do mês para a mansão viralizou na web. Durante o podcast PodDelas, no YouTube, gravado em 2021, a ex-esposa de Arthur Aguiar contou que gasta exatos R$ 15 mil por mês com as compras para a mansão dela e as casas dos funcionários.

A justificativa da empresária é que não seria justo ela comprar comida saudável para sua residência e os funcionários não terem a mesma alimentação correta para vida pessoal e filhos. Vale lembrar que, há alguns anos, Maíra deu um carro zero para uma funcionária.

“Eu gasto R$ 15 mil de supermercado, porque os meus funcionários comem exatamente o que eu como. Eu quero que essas pessoas vivam confortáveis”, disse. A coach ainda reforçou que a babá, que toma conta da pequena Sophia Aguiar, tem filhos e cuida da menina, então é justo ter de fazer compras para ela também.

"A babá da minha filha larga os filhos dela para cuidar da minha. Eu quero que ela tenha o mesmo conforto, na casa dela, que eu tenho na minha. Eu quero que ela coma na casa dela o que eu estou comendo na minha".