Maíra Cardi revela que sofreu aborto espontâneo em 2022

Maíra Cardi revelou neste sábado, 31, que sofreu um aborto espontâneo no ano de 2022. A influenciadora fez um desabafo nas redes sociais para falar sobre o assunto.



A ex-BBB compartilhou reflexões sobre seu ano e mencionou que também passou por uma forte crise de depressão.



"Que ano intenso! Chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata! Perdi um filho que praticamente ninguém soube, entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri e outra vez quase ninguém soube", começou ela no desabafo.



"Me decepcionei com pessoas que nunca imaginei e me surpreendi com aquelas que menos esperava. Viajei muito, trabalhei muito, errei e acertei!", disse.



"Agradeço do fundo da minha alma ao ano de 2022, pois foi tudo que eu precisava para chegar onde sempre sonhei! Tudo que fica para trás fica com muito amor e gratidão, pois faz parte para sempre da minha história. Que venha 2023, eu testou pronta para finalmente ser feliz e viver todos os meus sonhos mais improváveis", finalizou.