Maíra Cardi vai criar a própria linha de pão fitness, diz Léo Dias

Depois de ser criticada nas redes sociais por não deixar o marido comer pão, a “empresária do emagrecimento”, como se autodefine Maíra Cardi, decidiu lançar a própria linha de pão. Essa informação foi divulgada pelo jornalista Léo Dias.

“Fontes ouvidas pela coluna Leo Dias garantem que a influencer decidiu criar uma linha fitness de pães após o seu nome viralizar na web por ter criticado o fato de o pai de sua filha estar comendo muito carboidrato dentro da casa mais vigiada do Brasil”, afirmou o jornalista, no Instagram.

Maíra é casada com o ator Arthur Aguiar, um dos participantes do BBB 22, e o rapaz tem sido flagrado pelas câmeras da casa comendo pão, lasanha, hambúrger, empadão e outros carboidratos, o que tem incomodado a influencer. No início da semana, ela fez uma publicação revoltada com o marido.

'Rebeldia' divertiu a internet (Foto: reprodução)

"Amor, você não podia ter comido pão!", disse Maíra em um vídeo publicado nas redes sociais. "Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Nove quilos se foram à toa. Trinta dias batalhando nesse corpinho para estar aí bonito, à mostra, para todo o Brasil ver. E você comeu pão! Não faça isso", disse.

A declaração foi criticada por profissionais de nutrição, como Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo. Ele acusou a influenciadora de fazer "terrorismo nutricional".

O CORREIO foi atrás de especialistas e fez uma matéria especial sobre esse assunto.

Ex-BBB, Cardi se apresenta como empresária do emagrecimento e vende um programa que envolve cardápios e treinamentos personalizados, além de acolhimento especial 24 horas por meio da internet.