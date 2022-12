Mais 24 ônibus são entregues para o BRT de Salvador

Salvador recebeu 24 novos ônibus para rodar no BRT e deu início às obras do terminal de eletrocarga do sistema, que funcionará ao lado da Estação Rodoviária. Nesta sexta-feira (23), os detalhes foram apresentados em evento no Centro de Controle Operacional (CCO) BRT Salvador, na Avenida Barros.

Os 24 novos ônibus adquiridos entrarão em operação após a entrega da estação Pituba, que está em fase final de obras e deverá ser inaugurada em janeiro de 2023. O titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, explicou que são 19 veículos a diesel e quatro elétricos. A previsão é de que até o final do próximo ano sejam 150 ônibus na frota do BRT, sendo 30% elétricos.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) explicou que agora a frota conta com 44 veículos e que esse investimento ajuda a enfrentar a crise no setor de transporte.

"Salvador avança para ser uma das capitais do Brasil com melhor desempenho em eletromobilidade, e esse investimento vem ajudar a enfrentar o desequilibro no sistema, principalmente por conta dos custos. Hoje a gente fica feliz por poder fazer uma entrega tão importante nesse momento de crise do transporte público no país", afirmou.

O gestor explicou que escolheu a Estação Rodoviária como local para instalar o terminal de eletrocarga por conta da alta demanda registrada nessa região. A estrutura será de uso exclusivo dos ônibus elétricos do modal e a prefeitura promete que será a maior do tipo no Brasil, tendo capacidade de carregar até 20 ônibus simultaneamente. A carga total de cada veículo leva cerca de três horas para ser concluída. Bruno destacou ainda que o uso do transporte elétrico reafirma o compromisso da cidade com o meio ambiente.

"O pleno funcionamento do sistema prevê 210 ônibus, sendo 30% elétricos, o que reduz os gases do efeito estufa. Salvador vem dando sua contribuição para ajudar no enfrentamento ao aquecimento global", finalizou.

Na entrega dos veículos, Fabrizzio Muller destacou que Salvador tornou-se referência no avanço da mobilidade. "Hoje a gente tem o exemplo do que deve ser seguido para outras cidades. A gente tem recebido visitantes de outros países para conhecer nosso sistema, porque Salvador tem saído na frente nessa estrutura", disse o secretário.

Em janeiro, a Estação Pituba do sistema deve ser inaugurada e o horário de funcionamento será estendido até meia-noite. Atualmente, os ônibus do BRT circulam de 6h às 22h.