Mais cor e brilho fazem o look da noite natalina sair da mesmice

O Natal é a celebração da vida e do amor. O encontro com amigos e familiares ganham ainda mais significado. Nesse momento, o que vestimos tem ainda mais importância porque reflete esse estado de alegria e pode ter muita personalidade. É preciso também ter em mente na hora das escolhas que cada peça precisa ter vida longa e ser usada além das festividades natalinas. É de última comprar roupa para um único evento! Levando tudo isso em consideração pensamos em produções versáteis, que permitem outras combinações e fugimos do tradicional vermelho. Injetamos outras cores e o brilho prateado para deixar sua comemoração ainda mais criativa.

Intensa

A cor escolhida pela Pantone para 2023 é o magenta. Apostamos nele em um look monocromático com body de mangas bufante e saião. A argola segue a paleta de cores rosadas.

Tudo reluz

Investir no brilho da prata, ao invés do dourado, pode ser uma saída cheia de bossa para um visú natalino criativo.

Toque tropical

Nosso Natal é no início do verão, por isso a elegância pede um frescor, por isso apostamos no top com calça em viscose mais blusa de crepe estampada sobrepondo . Tudo leve!





FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza : Jessica Antunes (@jessicaanttunesmakeup)

Modelo : Paula Borges (@paulla.borges) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia)

Locação: Pousada Des Arts (@pousada_desarts @varandagourmetdaisa)

Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo)