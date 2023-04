Mais coxinha, menos PF: crise e inflação reduzem consumo de refeições completas

Uma coxinha custa, em média, R$ 10,50 ali no quiosque mais próximo da Coxinha do Gago. Valor, que, dificilmente vai pagar um prato feito em Salvador, sobretudo, para quem precisa fazer refeições fora de casa. E aí, quem nunca trocou um prato de feijão com arroz bem servido por um salgado com um refrigerante - não por opção - mas pela grana apertada mesmo? Uma vez ou outra, um final de mês aqui, outro ali até pode acontecer, no entanto, o fato é que a crise e inflação estão levando as pessoas a consumirem menos refeições completas e mais salgados, ou seja, substituindo o almoço pelo lanche mais

barato.

A constatação é um dos resultados apurados pela pesquisa Consumer Insights 2022, estudo produzido e divulgado recentemente pela Kantar, consultoria global especializada em dados e insights de consumo. Segundo o levantamento, no Brasil, é possível notar que os salgados passaram de 11% da preferência em 2019 para 15% em 2022. Enquanto isso, as refeições completas caíram de 7% para 4%, respectivamente, cenário que só reforça o quanto a perda do poder de compra do consumidor nos últimos anos piorou seus hábitos de alimentação fora de casa.

A Kantar ouviu 4 mil pessoas de todas as regiões do país. Só no último ano foram consumidos a mais 170 milhões de pastéis, coxinhas, quibes, pães de queijo e outros salgados, em relação a 2019. Já o prato feito nosso de cada dia - com arroz, feijão e carne - diminuiu em 247 milhões de unidades no mesmo período.

Nas substituições mais comuns estão os chamados snacks, principalmente salgadinhos de pacote e salgados prontos, como coxinhas e esfirras. “Em 2022, para conseguir equilibrar os gastos, quando fez refeições na rua, esse consumidor optou mais vezes por itens mais baratos na hora do almoço no lugar de pratos feitos”, explica o gerente sênior de consumo fora do lar da Kantar, divisão Worldpanel, Hudson Romano.

Entre 2019 e 2022, as classes mais pobres foram as mais afetadas e acabaram puxando esse movimento de troca da refeição pelo salgado, apresentando um aumento de 35,7% no consumo de snacks. Inclusive, sobrou também para o café da manhã e o lanche da tarde: o crescimento do consumo de salgados foi de 89% entre 2019 e 2022.

“A queda da frequência de consumo fora do lar foi vista em todas as classes sociais em 2022, um reflexo da alta dos preços de alimentos e bebidas, mas o impacto foi maior para o consumidor mais humilde. Prova disso é o movimento das pessoas começarem a buscar uma alimentação um pouco mais barata, deixando de gastar fora de casa e optando pelas marmitas e lancheiras”, ressalta.

E a motivação maior do consumo de salgados é mesmo o preço. Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em março de 2023, comer fora de casa em Salvador e na Região Metropolitana ficou 0,71% mais caro.

Apesar de não parecer muito, a alimentação fora do domicílio foi quem mais puxou a inflação dos alimentos em geral para cima, influenciado pelo aumento no preço médio dos lanches (1,96%). Na variação acumulada em 12 meses, os gastos com alimentação fora chega a um crescimento de 8,22%. Já no próprio domicílio, ainda conforme o IBGE, o IPCA mensal teve queda de 0,02 e no acumulado de 12 meses, alta de 7,65%.

Economista e educador financeiro, Edísio Freire afirma que nem o prato feito, que já foi um dia uma válvula de escape para uma refeição mais barata, conseguiu resistir ao peso da inflação. “Tudo isso é reflexo da elevação dos custos operacionais e de produção, fazendo com que os estabelecimentos tentem recompor as perdas. Ainda é possível encontrar PFs a preços competitivos em algumas regiões de Salvador, mas, geralmente, são vendedores autônomos. Quando chegamos nos restaurantes, percebemos o aumento bem significativo”.

Na tentativa de amenizar esse aumento indigesto, sem ter que trocar o feijão com arroz por coxinha, Freire sugere algumas estratégias. “Faça uma pesquisa e busque estabelecimentos mais populares, certamente terão refeições a preços competitivos. Outro conselho é evitar escolher restaurantes que oferecem a refeição por quilo. Dividir a refeição com um colega é outra opção. Fazendo isso, é possível comprar o que chamam de 'comercial', e ratear o valor que vai ficar mais em conta do que o prato individual”, comenta.

Estado de alerta

Além do impacto no orçamento, a troca de alimentações completas por lanches preocupa médicos e especialistas, tanto no que diz respeito aos riscos à saúde quanto à insegurança alimentar, ao comprometer a qualidade do que se leva ao prato. Dados divulgados no último mês pela Federação Mundial de Obesidade (WOF), mostram que 1 em cada 7 pessoas têm obesidade no mundo. Ainda segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2023, a projeção para 2035 é que mais da metade da população mundial (51%) – ou seja, cerca de 4 bilhões - será obesa ou terá sobrepeso nos próximos 12 anos.

No Brasil, o cenário não é dos melhores, visto que 41% dos adultos terão obesidade, o que federação classifica como nível de alerta muito alto. A obesidade e o sobrepeso são só alguns dos riscos à saúde que estão diretamente associados a falta de uma refeição saudável, completa e adequada. Consumir em excesso apenas um grupo de alimentos significa que algo vai fazer falta no outro lado da balança, como pontua a docente do Instituto de Saúde Coletiva (ISC/ Ufba) e coordenadora do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto na Bahia (ELSA-Brasil), Sheila Alvim.

A salsicha que vai no ‘dogão’ ou o presunto do recheio do pastel fazem parte do grupo de alimentos ultraprocessados, em que são usados diversos aditivos químicos para realçar sabor, aumentar tempo de conservação e modificar suas características para facilitar o consumo.

“Quanto maior o nível de processamento dos alimentos mais prejudicial ele vai ser. E esse consumo frequente vem por diversas vezes associado ao sobrepeso, obesidade, vários tipos de câncer e, recentemente, a processos de demência, quando o consumo de ultraprocessados é maior que 20% das calorias diárias”.

Nutrição é sempre uma questão de equilíbrio. Pode ter espaço para um alimento não tão adequado ou guloseima, mas a diferença é se ele vai fazer parte do padrão alimentar daquele grupo. “Nesse caso, o que deixa de ser um consumo esporádico e passa a ter frequência inadequada. A longo prazo essas mudanças podem refletir, sim, no sistema de saúde por elevar a ocorrência de incapacidades e necessidades da população pelo serviço”, alerta Sheila Alvim.

A cardiologista e professora do curso de Medicina do Idomed Estácio Alagoinhas-BA, Poliana Requião, complementa que a troca contínua pelos ultraprocessados pode contribuir ainda para o desenvolvimento ou agravamento de quadros de hipertensão e problemas

cardiovasculares.

“A gente precisa lembrar que estamos falando de alimentos ricos em sódio, que superam em muito a quantidade máxima de ingestão diária. O excesso de sódio está diretamente ligado a um maior risco de Hipertensão Arterial Sistêmica e suas complicações como os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência Renal. Além disso, são alimentos ricos em gorduras saturadas, muito prejudiciais à saúde”.

Uma alimentação desequilibrada reduz o metabolismo e por isso a pessoa pode se sentir mais cansada e indisposta, sem capacidade de concentração, humor, ritmo intestinal e um sistema imunológico fortalecido. Quem chama atenção é a gastroenterologista do Itaigara Memorial, Maria Cristina Martins.

“As doenças crônicas não se desenvolvem de um dia para o outro e, portanto, suas repercussões serão percebidas a longo prazo. O almoço é responsável pela maior quantidade de calorias e nutrientes que ingerimos no dia. Por isso, é essencial que essas calorias venham de fontes de boa qualidade”.

Nutricionista e doutora em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Ufba, Mércia Barreto, defende que uma alimentação saudável deve ser aquela possível. “Não adianta eu pensar em alimentos saudáveis e caros, também não adianta eu consumir frutas, legumes e verduras que tenham origem por meio do trabalho análogo a escravidão e de agricultores que pouco se importam com o meio ambiente. Então, comer um salgado de vez em quando não é um problema. Em geral, conhecer os rótulos dos alimentos e suas origens permite que você faça uma escolha saudável”.

Escolhas conscientes

O lanche saudável e econômico, existe? A professora de Nutrição da Unijorge e doutora em Ciência de Alimentos, Renata Oliveira, responde que sim. “Algo cujo recheio que não seja um embutido, como a linguiça, a salsicha ou o presunto, por exemplo, além de não ser frito. Os salgados assados, com recheio de frango, carne, ricota, tomate, soja, são boas opções, e se a massa for confeccionada com farinha de trigo integral, à base de arroz ou de castanhas, melhor

ainda”.

Outra opção é a tapioca com os mesmos recheios ou com queijo. “Ainda assim, é importante dizer que o nosso corpo necessita receber, em média, três refeições completas por dia - o café da manhã, o almoço e o jantar - o que favorece a aquisição de nutrientes variados, incluindo os macronutrientes carboidratos, lipídios, proteínas, os micronutrientes vitaminas, minerais e as fibras”.

Se a escolha para economizar for montar uma boa marmita, a nutricionista e professora de Nutrição da Unifacs, Mirela Carvalho, orienta dar preferência por fazer as compras em feiras locais de bairros que têm menor custo, aproveitando, principalmente, os alimentos sazonais.

“Muitas vezes, até o horário da feira pode oferecer valores menores. Não tem jeito, é necessário pesquisar, aproveitar o alimento de maneira integral e evitar qualquer desperdício. Legumes e algumas frutas, podem até ser congeladas, e dessa forma se consegue aproveitar promoções e oportunidades de compra. E atenção à sazonalidade. Frutas da estação geralmente tem um valor menor”, aconselha.

De modo geral, Mirela sugere alimentos reguladores e energéticos no desjejum, que são fontes de energia, vitaminas e fibras e no almoço, incluir sempre as leguminosas, como o feijão.

“Raízes, frutas, legumes e cereais. Além das proteínas como ovos e leites. Para o almoço, mantenha também os outros grupos. O jantar, segue com demandas de todos os grupos alimentares também”.

A nutricionista e criadora do programa de emagrecimento Mereço+, Carolina Dias, traz mais algumas receitas saudáveis e com o custo mais em conta: “A Crepioca Fit pode ser uma opção tanto para o almoço quanto para o jantar. Se for utilizar no almoço pode acrescentar uma xícara de arroz integral como complemento. São dois ovos, duas colheres de sopa de tapioca mais uma colher de sopa de linhaça. Coloque como recheio franguinho desfiado e espinafre cozido e bem picado. É uma receita extremamente nutritiva com bastante quantidade proteínas, baixa quantidade de carboidratos e não sai caro”.

Outra sugestão de preparação é o peixe ao molho pesto com arroz com brócolis. “Escolha um peixe da sua preferência. Tempere com limão, uma pitada de sal rosa, pimenta do reino e grelhe em seguida. O molho é bem prático e fácil de fazer. Leva uma xícara de manjericão, dois dentes de alho, duas colheres de chá de óleo de coco, sal e pimenta do reino a gosto e aí é só bater tudo no liquidificador. á para o arroz, deixe o alho e a cebola dourar na panela. Acrescente o arroz, junte o brócolis e deixe cozinhar”.