Mais da metade dos baianos deixaram de comparecer ao 2º dia no Enem Digital

Na Bahia, o índice de abstenção do segundo dia do Exame do Ensino Médio chegou a 66,70%. Os dados foram divulgados neste domingo (07), pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame. Ao todo, 2.958 de estudantes se inscrevem no estado. Destes, 986 (33,30%) compareceram para a realização das provas que aconteceram no último domingo (31) e hoje (07) também. Quase 2 mil faltaram ao exame (1.972).

Na primeira edição do Enem Digital, a abstenção em todo país na mesma data de prova chegou a 71,3%. Eram esperados 93.079 candidatos, mas compareceram 26.7609 (28,7%) e faltaram 66.370 (71,3%). O número exclui os inscritos no Amazonas (que teve as provas suspensas na pandemia) e candidatos de um local de prova de Macapá, devido a problemas estruturais onde a realização da prova teve que ser cancelada.

Tocantins, São Paulo e Mato Grosso do Sul tiveram as maiores taxas de abstenção do país: 77,2%, 76% e 75,2%, respectivamente. O objetivo do Inep é tornar o Exame Nacional do Ensino Médio totalmente digital até 2026.

“Esse é o futuro. Nós vamos expandir a aplicação do Enem digital já em 2021 e ampliar essa oferta", disse o presidente do Inep, Alexandre Lopes durante a Coletiva de Imprensa. Ainda de acordo com Lopes, a taxa de abstenção era esperada, já que no primeiro domingo de Enem digital, 68% não compareceram.

"Como era projeto-piloto, a primeira aplicação, entendemos que estamos muito satisfeitos com resultado, porque nós conseguimos entregar aquilo que nós nos propusemos. A participação do estudante é uma opção de cada participante, da nossa parte é garantir que as pessoas consigam fazer a prova e se tiver algum problema, garantir a reaplicação", acrescentou.

Provas

Neste domingo, os estudantes realizaram as provas de matemática e ciências da natureza. A prova começou às 13h30 e terminou às 18h30. Foram cinco horas para responder a 90 questões. No domingo passado (31), a prova foi de linguagens, ciências humanas e redação, com o tema sobre desigualdade regional no Brasil.

Os cadernos de questões foram disponibilizados pelo Inep, responsável pelo exame. Para consultá-los, basta acessar o site do instituto. O gabarito oficial será divulgado na quarta-feira (10).