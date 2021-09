Mais de 1 milhão de doses: Bahia recebe 'super lote' de vacinas nesta quarta

A Bahia vai receber, entre essa quarta (1) e quinta-feira (2), mais de um milhão de doses de vacina contra a covid-19. Os imunizantes são dos modelos Coronavac, Pfizer e Astrazeneca.

A maior parte do lote chegará na quarta, com 955.880 doses da Coronavac desembarcando em Salvador às 9h45 e 97.110 da Pfizer chegando às 18h, de acordo com a secretaria de Saúde da Bahia.

O restante das doses chega às 16h55 desta quinta, com 71.500 imunizantes da AstraZeneca.

Após desembarcarem na capital, as vacinas serão distribuídas ao interior em carros, aviões e helicópteros.

As doses são destinadas à primeira, segunda e terceira dose.