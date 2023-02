Mais de 1 milhão de pessoas lotaram Fuzuê e Furdunço, diz prefeito

Mais de um milhão de pessoas foram às ruas para curtir o Furdunço e o Fuzuê, que abriram o pré-Carnaval da capital baiana neste final de semana. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis. Os dois dias de festas reuniram mais de 90 atrações no circuito Orlando Tapajós (Ondina/ Barra).

“A maior festa de rua do planeta está ON! Mais de um milhão de pessoas curtiram o Furdunço e o Fuzuê, nosso já tradicional pré-carnaval de Salvador. Não tenho dúvidas que esse será o maior e melhor carnaval de todos os tempos!”, comemorou o prefeito, em suas redes sociais.

O pré-Carnaval começou com o Fuzuê, no sábado (11), enquanto o Furdunço ocorreu no domingo e foi encerrado por uma apresentação histórica do BaianaSystem. Também se apresentaram Armandinho, Dodô e Osmar, Mudei de Nome, Escandurras, Danniel Vieira, Kartlove e Lincoln. Já o Fuzuê contou com atrações tradicionalmente de chão, como charangas e blocos de mascarados.

O pré-Carnaval de Salvador tem ainda o Pipoco, na terça-feira (14), com o cantor Léo Santana. A folia começa oficialmente na próxima quinta-feira (16) com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo e apresentação de Ivete Sangalo.