Mais de 10 mil preservativos são distribuídos no Festival de Verão

Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT participou de uma forma inédita nos dois dias de Festival de Verão. Em parceria com a Bahia Eventos, organizadora da festa, o CPDD disponibilizou gratuitamente mais de 10 mil preservativos internos e externos e mais de 50 autotestes para HIV Aids. Além disso, também foram distribuídos centenas de folders e panfletos com informações sobre direitos da população LGBTQIAPN+ e com noções básicas de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

"Estamos felizes e realizados. Enquanto as estrelas da música baiana e nacional davam show nos palcos principiais, nossa equipe se empenhava em levar informação, proteção e alegria para a multidão que lotou o Parque de Exposições durante todo o fim de semana. Esperamos que esta parceria se mantenha nos próximos anos com o mesmo sucesso alcançado nesta edição", pontua Renildo Barbosa, coordenador do CPDD.

A Diversidade teve voz e vez no Festival de Verão 2023 e o estande do CPDD, estrategicamente montado entre os palcos principais e a tenda eletrônica, foi ponto de parada obrigatória para todos que desejavam curtir a festa com segurança e amor a vida. Por isso, quatro equipes do CPDD se revezaram no atendimento ao público, num clima de tranquilidade, paz e harmonia.

"O Festival de Verão, consagrado como a festa da Diversidade, abraçou a causa com tamanho empenho que nós só temos que agradecer a acolhida e a visibilidade proporcionada pelo Festival. Estão todos de parabéns. Marcamos mais um ponto fundamental no ininterrupto processo de inclusão", descreva Brisa Dorea Coordenadora de Acolhimento e Sociabilidade do CPDD, instrumento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, gerido pela Instituição Beneficente Conceição Macêdo.