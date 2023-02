Mais de 100 documentos são recuperados pela Guarda Civil no Carnaval

Neste sábado (18), na terceira noite de Carnaval, a Guarda Civil Municipal já contabilizou 134 documentos recuperados. Todos os itens encontrados são higienizados e depois a relação disponibilizada no site da instituição, para que possam ser recuperados.

Em 2023, a GCM disponibiliza três pontos para atender a demanda de cada circuito: Centro de Referência LGBT – Rio Vermelho/Ondina, para atender ao circuito Dodô, Estação da Lapa, para o circuito Osmar, e na Base do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), no Pelourinho (circuito Batatinha). A lista, disponível no site, detalha o local para retirada de cada documento.

Durante as atividades preventivas, o órgão destaca ainda a identificação de quase 3 mil crianças, ao longo dos três principais circuitos. “É um trabalho extremamente relevante, pois em edições anteriores muitas crianças se perderam de seus responsáveis. Hoje, entendemos que muitos pais e responsáveis já saem de casa com seus filhos identificados, contudo estaremos atentos para a manutenção deste serviço de suma importância”, disse o Inspetor Geral, Marcelo Silva.

Atendimentos e Ocorrências

O Núcleo de Estatísticas da Guarda Civil contabilizou na última noite, 93 atendimentos e 10 ocorrências. Também no sábado, durante ação de videomonitoramento, através de reconhecimento facial do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a Guarda Civil Municipal conseguiu capturar um homem que estava com mandado de prisão em aberto. O indivíduo, identificado pelas câmeras localizadas no Elevador Lacerda, foi prontamente abordado pela equipe que fazia o patrulhamento no local.

O conduzido possuía ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal e Júri e Execuções Penais de Simões Filho, por ter praticado ato de violência doméstica e familiar contra a mulher.

“Estamos atentos ao carnaval, através dos diversos serviços que estão sendo prestados pela Guarda Civil Municipal. Um destes através das câmeras de videomonitoramento, com agentes nossos atuando no CICC e na nova Central da GCM, o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (CICOMV ), instalado na sede da Guarda Civil”, detalhou o Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima.