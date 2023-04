Mais de 100 escolas foram visitadas pela polícia após ameaças de ataque na Bahia

A Polícia Civil, por meio dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom) e de Polícia do Interior (Depin), está realizando visitas em unidades escolares, na capital e no interior. O objetivo é orientar sobre as consequências da disseminação de informações acerca de possíveis ameaças a esta comunidade.

Desde a última quarta-feira (12), quando iniciaram as atividades presenciais, foram visitadas 122 escolas, em municípios do interior, Salvador e Região Metropolitana (RMS). Delegados, escrivães e investigadores orientaram sobre como agir diante de uma possível ameaça, procurar a polícia e não repassar informações para outros contatos que não sejam das forças de segurança.

Em Salvador, nesta terça-feira (18), equipes das Delegacias Territoriais (DT’s) da Barra, Cajazeiras e Pituba também realizaram as ações preventivas, além das DT’s de Lauro de Freitas e Camaçari. Em uma das escolas visitadas, que atende ao público infantil, a titular da 14ª DT / Barra, delegada Mariana Ouais, destacou a importância da aproximação. “Neste momento, aproveitamos para estar mais perto dessa comunidade escolar, para levar tranquilidade e estreitar esta relação que deve ser permanente”, afirmou.

Uma das diretoras da escola, Maria Conceição Perez de Andrade, afirmou a satisfação com a ação da equipe. “A presença da Polícia Civil fortalece os vínculos entre a escola e esta força policial. Isso tranquiliza e aumenta nossa sensação de segurança”, afirmou.