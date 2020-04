Mais de 11 mil brasileiros foram repatriados durante pandemia

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse nesta quarta-feira (8) que o governo brasileiro já repatriou 11,7 mil brasileiros que procuraram as embaixadas do Brasil em vários países para retornar ao país, devido as restrições de deslocamento provocadas em todo o mundo pela pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista à TV Brasil, o ministro também afirmou que mais 6 mil devem ser repatriados.

Segundo Ernesto Araújo, os brasileiros que estão no exterior estão espalhados por 90 países. Mesmo com dificuldades logísticas provocadas pelo fechamento de aeroportos e fronteiras, todos devem retornar por meio de voos fretados pelo governo federal ou por vias terrestres, no caso de quem estiver na América do Sul.

‘Vamos atender todos os brasileiros que estavam viajando e, de repente, se viram nessa dificuldade, quase todos os países fechando o espaço aéreo, voos cancelados, as pessoas muitas vezes sem ter onde ficar”, disse.

De acordo com o ministro, a maioria dos brasileiros que querem voltar ao país está em Portugal, onde 1,3 mil aguardam para retornar.