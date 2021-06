Mais de 1,2 tonelada de maconha interceptada em carreta na zona rural de Itabuna

Mais de 1,2 tonelada de maconha prensada foi apreendida, na noite desta terça-feira (15), na zona rural do município de Itabuna, no Sul da Bahia. O flagrante aconteceu, após denúncia de tráfico, em uma estrada que dá acesso à Fazenda Boa Lembrança.

A polícia chegou até a droga após a Central de Informações da Polícia Militar da Bahia acionar equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itabuna) e solicitar apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para averiguar uma movimentação suspeita de veículos que tinham adentrado uma vicinal que dá acesso a Fazenda Boa Lembrança.

Os policiais receberam a informação que um caminhão circulava pelo local escoltado por dois veículos pequenos. Ao chegarem no local, os policiais avistaram uma carreta e mais dois veículos de passeio. Na aproximação, foram recebidos a tiros por homens que estavam na carroceria do caminhão e dentro dos carros. Os policiais revidaram ao ataque e seguiram atrás dos indivíduos que conseguiram fugir pelo matagal.

Ao vistoriarem o compartimento de carga do caminhão acabaram encontrando uma grande quantidade de maconha que estava escondida em meio a carga de fubá de milho. De acordo com o tenente-coronel Sandro Crispim Ferreira, comandante da unidade, no Onix branco, placa BWZ -1042, foram encontrados 15 fardos de maconha. "No caminhão, escondido embaixo de uma carga de fubá, também estavam vários fardos da droga", explicou o oficial.

No total foram apreendidos 1,2 toneladas de maconha prensada, um Onix branco, um Fiat Pálio branco, placa PJO 8I53, uma motocicleta CG Titan, cor vermelho, placa OKN 8862 e um caminhão Mercedes Benz LS, placa AML 2403. Foram feitas incursões na rodovia na rodovia e logo em seguida as equipes conseguiram localizar e prender um dos envolvidos no transporte da droga.

Um casal e duas crianças que estavam nos veículos e outro homem suspeito de participação, encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, foram apresentados, juntamente com as drogas, na Delegacia Territorial (DT) de Itabuna.

Após pesagem, a droga totalizou 1.259 Kg. Os envolvidos, veículos e carga ilícita foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Itabuna para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

Para Marcus França, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia PRF de Itabuna, as várias operações de combate à criminalidade realizadas em conjunto pelas forças de segurança que atuam na região Sul da Bahia vem aapresentando excelentes resultados na apreensão de drogas e demais ilícitos.