Mais de 140 mil eleitores baianos poderão perder seus títulos e, consequentemente, enfrentar uma série de prejuízos previstos pelo Código Eleitoral. O dado, apresentado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), refere-se ao quantitativo de cidadãos que ainda não responderam a convocação da Justiça Eleitoral, nas 39 cidades do estado que encerrarão a revisão biométrica na próxima quinta-feira (31/10). Para atender a esse público, cartórios eleitorais das 15 zonas envolvidas realizarão, neste fim de semana, o último plantão antes da data limite.

Para ser atendido, o eleitor deverá apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atual e o título de eleitor (se o tiver). Para homens com idade entre 18 e 45 anos que, além de fazer a biometria, vão solicitar o primeiro título de eleitor, é necessário levar também um documento que comprove a quitação junto a Justiça Militar. Os cidadãos dos municípios em fase de revisão cadastral que não atenderem a convocação da Justiça Eleitoral terão o título cancelado.

Conforme o Código Eleitoral, o cancelamento do título implica ainda em uma série de prejuízos, tais como: impossibilidade de obtenção de empréstimos em instituições públicas, dificuldade para tirar ou renovar o passaporte, não tomar posse em cargo / concurso público, ser impedido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outros.

Zona 126

1 - Angical

2 - Bainópolis

3 - Cristópolis

Zona 176

4 - Barra Do Mendes

5 - Ibipeba

Zona 196

6 - Retirolândia

7 - Capela do Alto Alegre

8 - Nova Fátima

Zona 108

9 - Conceição da Feira

10 - São Gonçalo dos

Campos

Zona 144

11- Cardeal da Silva

12- Entre Rios

Zona 151

13- Gandu

14 - Itamari

15 - Nova Ibiá

16 - Piraí do Norte

Zona 37

17 - Itiruçu

18 - Lajedo do Tabocal

20 - Maracás

21- Planaltino

Zona 92

22 - Jacaraci

23 - Mortugaba

Zona 160

24 - Lamarão

25 - Santa Bárbara

26 - Tanquinho

Zona 113

27 - Riacho de Santana

28 - Matina

11. Zona 114

29 - Riachão do Jacuípe

30 - Candeal

31 - Pé de Serra

12. Zona 120

32 - São Domingos

33 - Valente

13. Zona 117

34 - Licínio de Almeida

35 - Urandi

14. Zona 179

36 - Jaguarari

15. Zona 68

37 - Gentio do Ouro

38 - Itaguaçu da Bahia

39 -Xique-Xique