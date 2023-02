Mais de 200 policiais participam de operações em Jequié

Mais de 200 policiais civis e militares participam, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1), de uma sequência de ações conjuntas deflagradas no município de Jequié. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o objetivo é a contenção de mortes violentas (CVLIs) e captura de alvos prioritários, além da transferência de detentos do sistema prisional.

As ações tiveram início com cumprimentos de mandados realizados pela Polícia Civil, com participação das 9ª, 10ª, 20ª e 21ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins/Jequié, Vitória da Conquista, Brumado e Itapetinga) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Nas ruas, o policiamento é reforçado pelo 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jequié), Rondas Especiais (Rondesp) Sudoeste, das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Central, Sudoeste e de Policiamento Rodoviário (CIPRv) de Itabuna do Esquadrão de Motociclistas Falcão.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, e a delegada-geral da Polícia Civil, Heloisa Brito, acompanharão o resultado das ações no município, com chegada prevista para as 8h30, no Terminal Aeroviário Vicente Grilo.

Operação Caatinga Segura

Entre as ações, está a Operação Caatinga Segura, deflagrada pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), e por equipes de outras Coordenadorias Regionais, do Departamento de Polícia do Interior (Depin). As ações visam a prisão de integrantes de grupos criminosos, envolvidos com homicídios, crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas.

Mais de 80 policiais civis participam do cumprimento das medidas cautelares. A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo, ressaltou a importância da relação entre as atividades da Polícia Civil e a aproximação com a sociedade de cada região. “Levantamentos das equipes de investigação aliados às atividades de inteligência policial também fazem parte dos objetivos desta operação. Porém, a colaboração dos cidadãos com informações repassadas pelo número 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), são indispensáveis para o nosso trabalho”, afirmou.

O coordenador da 9ª Coorpin/Jequié, delegado Rodrigo Fernando, destacou a continuidade do trabalho na região. “Estas ações estão alinhadas entre todas as unidades territoriais e especializadas da nossa região, com o objetivo de fechar o cerco contra estes criminosos e não temos data para encerrar”, afirmou.