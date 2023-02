Mais de 2,3 mil munições e 625 porções de drogas apreendidas no Recôncavo

Cerca de 2.400 munições, 625 porções de drogas, um adaptador de arma e outros materiais utilizados no tráfico de drogas foram apreendidos nesta terça-feira (14), na cidade de Cruz da Almas, no Recôncavo Baiano. A ação foi realizada por equipes da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e pela Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte (Cipe-LN).

A comandante da Cipe Litoral Norte, major Carina Fernanda, os militares faziam rondas no bairro de Areal, quando encontraram um grupo de criminosos. “Houve confronto e eles correram em direção a uma residência e fugiram pelos fundos. Quando chegamos na edificação, encontramos os materiais”, explicou a oficial.

Foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) do município 2397 munições dos calibres .38; .40, .9mm, .380, cinco carregadores, adaptadores de armas (uma coronha CTT de 9mm e um kit roni), e 625 porções de drogas (maconha, cocaína, extasy, substâncias sintéticas), duas balanças, três cadernos de anotações com a contabilidade do tráfico e um rádio comunicador.