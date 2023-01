Mais de 231 toneladas de drogas são retiradas de circulação na Bahia em 2022

Em 2022 foram retiradas de circulação mais de 231 toneladas de drogas em ações de combate ao tráfico realizadas pelas polícias Militar e Civil na Bahia. Dez toneladas estavam prontas para a venda, e a maior parte dos entorpecentes apreendidos foi na região Norte, com a erradicação de 813.167 mil pés de maconha, durante a ‘Operação Terra Limpa’, deflagrada pelo Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N).

Na região norte, os pés de maconha erradicados equivalem a cerca de 204 toneladas, como conta o comandante do CPR-N, coronel Valter Araújo. “ A cada quatro pés, se tem um quilo da droga. Elas eram irrigadas através de sistema de gotejamento, com água armazenada em caixa d'água abastecida por bomba, além do solo fértil, o que facilita o cultivo criminoso”, esclareceu.

Segundo o oficial, as ações foram intensificadas nas cidades de Sento Sé, Curaçá, Casa Nova, Remanso, Umburanas, Paulo Afonso e outros municípios, com guarnições da Polícia Militar que atendem a região, além de especializadas. “A ‘Operação Terra Limpa’ já causou prejuízo de milhões aos traficantes e continuará sendo empregada nos municípios este ano”, concluiu.

548 quilos de drogas no interior

Na cidade de Feira de Santana, 420 quilos entorpecentes, avaliados em R$ 1,5 milhão, foram apreendidos por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em conjunto com a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Departamento de Polícia do Interior (Depin). Os entorpecentes estavam dentro de um ônibus que vinha de São Paulo para a cidade baiana de Cansanção.

Foto: divulgação/SSP-BA

Já no município de Jequié, 128 tabletes de maconha foram apreendidos. O flagrante foi realizado por equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Jequié) com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central. A droga que teria saído de São Paulo, tinha como destino o município de Vitória da Conquista.