Mais de 30 mil ingressos estão garantidos para Bahia x Flamengo

A torcida promete encher a arquibancada da Fonte Nova para ver a partida entre Bahia e Flamengo, válida pela 13ª rodada da Série A. Mais de 30 mil ingressos já estão garantidos para o jogo das 16h de domingo (4). Esse número inclui os sócios do tricolor com acesso garantido.

Os bilhetes estão sendo vendidos para a torcida do Bahia, através do site da Arena Fonte Nova. A venda em seis pontos físicos será iniciada na quarta-feira (31). As bilheterias da Fonte Nova só abrirão no dia do jogo.

A torcida flamenguista poderá comprar a partir de quinta (1º), apenas online.

Os ingressos custam de R$ 30, valor da meia-entrada mais barata, a R$ 160, preço único no Lounge. A entrada para a torcida visitante custa R$ 140 / R$ 70 (meia).

Programação de vendas:

Terça (30)

Internet – 24h

Quarta a sábado (31 a 3)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-22h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-20h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-20h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-19h

Domingo (4)

Fonte Nova – A partir das 10h (começando pelo Sul/Dique)

Internet – Até 15h30