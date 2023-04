Mais de 300 comprimidos de rebite são apreendido pela PRF na Chapada Diamantina

Em um intervalo de poucas horas desta quinta-feira (6), em ações de segurança realizadas por policiais rodoviários federais de Itaberaba, na Chapada Diamantina, foram aprendidos 306 comprimidos de anfetaminas, durante abordagens distintas em frente a unidade operacional da PRF, no Km 225 da BR 242.

A maior apreensão ocorreu às 16h50, em abordagem a uma carreta que seguia de Salvador com destino a Luís Eduardo Magalhães (BA). Os policiais decidiram vistoriar o caminhão, quando foram encontrados uma quantidade de 195 comprimidos de Nobésio Extra Forte que estavam acondicionados em um recipiente de goma de mascar (pastilha).

Já em outras cinco abordagens, os policiais apreenderam mais 111 unidades da droga.

O uso desse tipo de droga está muitas vezes associado à condução em excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta, além de execução de manobras de alto risco.

A PRF alerta que dirigir sob influência de “rebites” é infração gravíssima de trânsito, de acordo com o Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode colocar em risco a vida do motorista e de outras pessoas.