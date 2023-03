Mais de 300 doações de sangue são coletadas pela Hemoba em ação com a Polícia Civil

A fim de ajudar a manter em nível seguro o estoque da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), mais de 300 policiais civis voluntários se mobilizaram para doar sangue nesta quinta-feira (23). A ação, chamada ‘Dia da PC na Hemoba’, visa atender, principalmente, os bancos dos tipos sanguíneos A-, B+, O- e O+, que estão em estoque crítico, segundo a coordenadora-médica Aline Dorea.

“Essas campanhas são sempre bastante importantes pra gente. A gente depende desse tipo de parceria para garantir que haja estoque suficiente para atender as demandas de transfusão de toda a rede”, explicou Dorea, que ainda alertou que os demais tipos sanguíneos também são bem-vindos.

Além das demandas contínuas, há uma preocupação com aquelas que são pontuais. “Por exemplo, nós temos um feriado prolongado [Semana Santa] que vai chegar, que é um período em que pouca gente vem doar e a gente tem uma demanda maior por acidentes e traumas”, ressaltou a coordenadora-médica da Hemoba.

Foi pensando justamente na maior quantidade de transfusões de sangue que costuma exigir o período que a Polícia Civil (PC) resolveu unir forças com a fundação pela terceira vez. A ação faz parte da campanha ‘Páscoa Solidária’, promovida pela própria corporação e que tem também como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e roupas, para instituições filantrópicas.

“Nesse processo, não poderíamos deixar de incluir a doação de sangue, porque sabemos que doar sangue é doar vida. […] A gente sempre pensa na Polícia Civil como uma instituição de proteger e servir. Agora, nós estamos agregando outro serviço: cuidar”, declarou a delegada-geral Heloísa Brito.

A campanha tem como parceiros a TV Bahia, a Estação Nova Lapa e os shoppings da Bahia, Salvador e Salvador Norte. Nos centros de compras e na Lapa, as pessoas podem depositar, até o dia 30, suas doações em caixas coletoras com a identificação da campanha. No interior do estado, as Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) são os pontos de coleta.

Solidariedade

E, se a Páscoa é sinônimo de renovação e amor ao próximo, essa é a melhor forma para pôr em prática o que se prega, como fez a investigadora Isabela Reis, de 29 anos. “Uma das maiores formas de demonstrar o que é o amor de Cristo é ajudando o próximo, e a doação de sangue eu considero bem sublime: você doa parte do que tem pra fazer bem àquele que necessita”, refletiu Isabela.

Doadora desde os 16 anos, a servidora administrativa Evelyn Santos, 23, se sente realizada toda vez que pratica o gesto. “É muito gratificante, pra mim, saber que eu posso estar contribuindo pra salvar uma vida. Eu sempre tive essa vontade de doar sangue, então, desde que houve a oportunidade, comecei a doar”, contou a jovem.

Cada doação, aliás, é capaz de ajudar até quatro pessoas. Como são retirados, no máximo, 450 mililitros de sangue por vez, o organismo precisa de cerca de um dia, apenas, para repor a quantidade extraída. “É um gesto muito importante, eu espero contribuir mais e mais. Quem puder doar, com certeza, pode vir”, deixou o convite a servidora Girlene Lôbo, 45.

Horários

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30. Nesta semana, o Hemóvel — unidade de coleta externa de sangue — está atendendo de segunda a sexta-feira: no Salvador Shopping, das 8h às 17h; nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, das 7h30 às 16h30; no Roberto Santos, das 8h às 12h e das 13h às 17h; e no Hospital Irmã Dulce, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Os horários de atendimento no interior do estado estão disponíveis no site hemoba.ba.gov.br.

Requisitos

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade — menores de 18 devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário também apresentar documento original com foto; estar com o peso acima de 50 quilos; estar com boas condições de saúde, descansado e alimentado; ter evitado alimentos gordurosos horas antes da doação; não ter fumado durante pelo menos duas horas; e não ter ingerido bebida alcoólica por no mínimo 12 horas.