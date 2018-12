Mais de 33 mil candidatos fazem vestibular da Uneb neste domingo

O primeiro dia do vestibular da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) 2019 foi realizado neste domingo (2) em 25 cidades do estado e contou com a participaçãoo de 33.108 candidatos. Além da Redação, foram aplicadas as provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Ciências Humanas. Na segunda-feira (3), segundo dia de prova, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

O índice de abstenção deste ano foi de 14,78% (5.744 candidatos). Na capital, 25 estabelecimentos estão sendo utilizados para a realização da prova. Outros 64 estão sendo utilizados no interior do estado.

Os candidatos concorrem a 4.074 vagas presenciais nos campi de Salvador e de outras 24 cidades baianas. O vestibular garante entrada nos semestres de 2019.1 ou 2019.2.

Tema da Redação

Após leitura de trecho do texto "Políticas da Diversidade em Portugal" e visualização da obra "Operários", de Tarsila do Amaral, os participantes tiveram que escrever uma Redação com o apoio da frase: "Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade, sem perder a própria identidade”, de Dimos Iksilara.

As mais de 33 mil pessoas tiveram 4h30 para concluir as provas. De acordo com a Uneb, cerca de 2.800 profissionais estão trabalhando na aplicação do vestibular. O gabarito da prova será divulgado na próxima quarta-feira (5), e o resultado final dos selecionados sairá a partir do dia 18 de janeiro.

Os cursos mais concorridos em Salvador são Medicina, com 429 candidatos por vaga e entrada no primeiro semestre, e 197 candidatos por vaga, com entrada no segundo semestre; Direito, com 99 candidatos por vaga, e Nutrição, com 55 participantes por vaga.

Já no interior, a procura foi maior pelos cursos de Medicina Veterinária, com 33 candidatos por vaga, em Barreiras, de Direito nos campi de Juazeiro, com concorrência de 27 por vaga, e Paulo Afonso, com 25 por vaga.