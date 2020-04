Mais de 4 mil casos de covid-19 estão sendo investigados na Bahia

Desde que foi anunciado o primeiro caso de covid-19 na Bahia, em 06 de março de 2020, foram confirmados 401 (6,18%) casos, descartados 1.914 (29,5%) e 4.174 (64,32%) permanecem em investigação epidemiológica. Ao todo, 6.489 casos foram notificados no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), neste domingo (5).

O primeiro caso da Bahia foi notificado nove dias após a confirmação do primeiro caso do Brasil, que ocorreu em 26 de fevereiro de 2020. Até agora, foram confirmados 09 óbitos, sendo 07 em Salvador - cinco idosos do sexo masculino, uma pessoa do sexo masculino de 55 anos e uma pessoa de 41 anos do sexo feminino. Além disso, houve um óbito no município de Utinga (sexo masculino, 80 anos) e um no município de Itapetinga (sexo feminino, 28 anos).

Os casos notificados obedecem às definições de caso suspeito, conforme orientações do Ministério da Saúde, que foram sendo modificadas ao longo da evolução da pandemia que teve início na China, em 31 de dezembro de 2019.

No mundo, foram confirmados 1.136.851 casos de covid-19, com 62.955 mortes, afetando 209 países em todos os continentes (OMS). O Brasil é o 16º país com maior número de casos confirmados, totalizando 11.130 casos e 455 óbitos (SVS/MS).

De acordo com o documento da Sesab, 50,12% dos casos confirmados na Bahia são do sexo masculino. A mediana de idade é 40 anos, variando de 7 dias a 95 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 27,43% do total.

Porém, o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (5,29/100.000 hab) , indicando o maior risco de adoecer entre essa faixa etária. Os casos confirmados estão distribuídos em 47 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (66,6%).

Através de busca ativa com hospitais do estado, identificou-se que neste domingo (5), 183 pacientes encontram-se internados, sendo que 27 são confirmados para covid-19 (19 em UTI e 08 em enfermaria) e 156 casos estão como suspeitos e em monitoramento, aguardando resultado laboratorial. Dos 401 casos confirmados, 63 já encontram-se recuperados.