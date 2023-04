Mais de 40 pessoas têm infecção alimentar após participarem do MasterChef

Mais de 40 pessoas que participaram do MasterChef Espanha no último domingo (9) tiveram infecção alimentar após comerem pratos preparados no programa. A atração divulgou nota oficial pedindo desculpas pelo caso.

“Nós do MasterChef lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns participantes do programa. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef em Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas”, disse o comunicado.

A prova citada foi transmitida no quarto episódio do programa, e consistiu na preparação de diferentes pratos para 120 trabalhadores da Oceanogràfic de Valência para comemorar o 20º aniversário do maior aquário na Europa.

A competição mostrava duas equipes, azul e vermelho, que tinham que cozinhar três pratos diferentes para as centenas de pessoas. O cardápio consistia basicamente em frutos-do-mar, comida indiana e mediterrânea.

A nota também afirma que os ingredientes usados pelos participantes estavam em bom estado: “O alimento foi analisado na origem com resultados positivos e a sua rastreabilidade foi garantida ao longo de todo o processo, conforme comunicado e documentado às autoridades sanitárias competentes”.