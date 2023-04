Mais de 40 toneladas de alimentos são entregues a famílias indígenas na Bahia

Na quinta (6) e nesta sexta-feira (7), foram entregues cerca de 40 toneladas de alimentos da campanha de arrecadações do programa Bahia Sem Fome em diversas comunidades indígenas do norte baiano. Com auxílio de levantamento realizado pela Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia (Sepromi), foram mapeadas comunidades com famílias em situação de vulnerabilidade social onde os alimentos estão sendo entregues.

De forma simultânea, nesta quinta, as doações chegaram para famílias das zonas rurais dos municípios de Euclides da Cunha, Banzaê, Abaré, Sobradinho, Curaçá, Rodelas, Glória, Paulo Afonso e Macururé. As entregas seguirão no feriado da Sexta-feira da Paixão em outras localidades.

O programa

O Bahia Sem Fome é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Coordenação Geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome, ligada á Casa Civil, que tem entre seus principais objetivos superar as situações de insegurança alimentar e nutricional da população baiana. Mais informações sobre o programa, inclusive sobre como doar para a campanha de arrecadação de alimentos, podem ser obtidas no site www.bahiasemfome.ba.gov.br.