Mais de 60 mil pessoas seguem desalojadas em decorrências das chuvas na Bahia

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde desta segunda-feira (10), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 26.606 desabrigados, 60.099 desalojados, 2 desaparecidos, 26 mortos e 521 feridos. O número total de atingidos é de 850.445 pessoas.
Os números correspondem às ocorrências registradas em 177 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 166 estão com decreto de situação de emergência. O último decretado foi o município de Maetinga.
As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).
Municípios com decreto de situação de emergência:
1.AIQUARA
2.ALCOBAÇA
3.AMARGOSA
4.AMÉLIA RODRIGUES
5.ANAGÉ
6.ANDARAÍ
7.ANGICAL
8.APUAREMA
9.ARATACA
10.AURELINO LEAL
11.BAIXA GRANDE
12.BARRA DO CHOÇA
13.BARRA DO MENDES
14.BARRA DO ROCHA
15.BARRO ALTO
16.BELMONTE
17.BELO CAMPO
18.BOA NOVA
19.BOA VISTA DO TUPIM
20.BOM JESUS DA SERRA
21.BREJÕES
22.BREJOLÂNDIA
23.BRUMADO
24.BUERAREMA
25.CAATIBA
26.CACHOEIRA
27.CAETANOS
28.CAMACÃ
29.CAMAMU
30.CANAVIEIRAS
31.CÂNDIDO SALES
32.CARAÍBAS
33.CARAVELAS
34.CARINHANHA
35.CATURAMA
36.COARACI
37.COCOS
38.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
39.CONDEÚBA
40.CORDEIROS
41.COTEGIPE
42.CRAVOLÂNDIA
43.CRISTÓPOLIS
44.DÁRIO MEIRA
45.DOM BÁSILIO
46.ENCRUZILHADA
47.ENTRE RIOS
48.EUNÁPOLIS
49.FEIRA DE SANTANA
50.FIRMINO ALVES
51.FLORESTA AZUL
52.GANDÚ
53.GONGOGI
54.GUARATINGA
55.IAÇU
56.IBICARAI
57.IBICOARA
58.IBICUÍ
59.IBIPEBA
60.IBIRAPITANGA
61.IBIRAPUÃ
62.IBIRATAIA
63.IBITIARA
64.IGRAPIUNA
65.IGUAÍ
66.ILHÉUS
67.IPIAÚ
68.IRAJUBA
69.IRAMAIA
70.ITABELA
71.ITABERABA
72.ITABUNA
73.ITACARÉ
74.ITAETÉ
75.ITAGI
76.ITAGIMIRIM
77.ITAJU DO COLÔNIA
78.ITAJUÍPE
79.ITAMARAJU
80.ITAMARI
81.ITAMBÉ
82.ITANHÉM
83.ITAPÉ
84.ITAPEBI
85.ITAPETINGA
86.ITAPITANGA
87.ITAQUARA
88.ITARANTIM
89.ITORORÓ
90.ITUBERÁ
91.JAGUAQUARA
92.JEQUIÉ
93.JIQUIRIÇÁ
94.JITAÚNA
95.JUCURUÇU
96.JUSSARI
97.JUSSIAPE
98.LAFAIETE COUTINHO
99.LAGOA REAL
100.LAJE
101.LAJEDÃO
102.LENÇÓIS
103.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
104.MACARANI
105.MACAÚBAS
106.MAETINGA
107.MANOEL VITORINO
108.MARAGOGIPE
109.MARCIONÍLIO DE SOUZA
110.MASCOTE
111.MEDEIROS NETO
112.MILAGRES
113.MIRANTE
114.MUCUGÊ
115.MUCURI
116.MUNDO NOVO
117.MUTUÍPE
118.NAZARÉ
119.NILO PEÇANHA
120.NOVA CANAÃ
121.NOVA ITARANA
122.NOVA VIÇOSA
123.NOVO HORIZONTE
124.PALMAS DE MONTE ALTO
125.PARAMIRIM
126.PARATINGA
127.PAU BRASIL
128.PIRAÍ DO NORTE
129.PIRIPÁ
130.PLANALTO
131.POÇÕES
132.PORTO SEGURO
133.POTIRAGUÁ
134.PRADO
135.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
136.PRESIDENTE TANCREDO NEVES
137.RIACHO DE SANTANA
138.RIBEIRA DO POMBAL
139.RIBEIRÃO DO LARGO
140.RIO DE CONTAS
141.RIO DO PIRES
142.RUY BARBOSA
143.SANTA CRUZ CABRÁLIA
144.SANTA CRUZ DA VITÓRIA
145.SANTA INÊS
146.SANTA MARIA DA VITÓRIA
147.SANTANA
148.SANTANÓPOLIS
149.SÃO FÉLIX
150.SÃO FÉLIX DO CORIBE
151.SERRA DOURADA
152.TABOCAS DO BREJO VELHO
153.TANHAÇU
154.TAPEROÁ
155.TEIXEIRA DE FREITAS
156.TEOLÂNDIA
157.TREMEDAL
158.UBAÍRA
159.UBAITABA
160.UBATÃ
161.URUÇUCA
162.VALENÇA
163.VEREDA
164.VITÓRIA DA CONQUISTA
165.WANDERLEY
166.WENCESLAU GUIMARÃES