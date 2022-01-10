Olá, | Sair
Rua Aristides Novis, 123, Federação.
CEP: 40210-630 - Salvador, Bahia, Brasil

Assinaturas: 71 3480-9140
Anuncie: 71 3203-1353
Ache Aqui Classificados: 71 3480-9130
Redação: 71 3203-1048
redacao@correio24horas.com.br
ACESSO DO ASSINANTE: leia a edição digital do Jornal Correio Correio Digital
Olá | Sair
bahia minha bahia chuvas bahia desabrigados

Mais de 60 mil pessoas seguem desalojadas em decorrências das chuvas na Bahia

bahia
10.01.2022, 18:58:58
(Divulgação )

Mais de 60 mil pessoas seguem desalojadas em decorrências das chuvas na Bahia

O número total de atingidos é de 850.445 pessoas

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde desta segunda-feira (10), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. São 26.606 desabrigados, 60.099 desalojados, 2 desaparecidos, 26 mortos e 521 feridos. O número total de atingidos é de 850.445 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 177 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 166 estão com decreto de situação de emergência. O último decretado foi o município de Maetinga. 

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).

Municípios com decreto de situação de emergência:

1.AIQUARA
2.ALCOBAÇA
3.AMARGOSA
4.AMÉLIA RODRIGUES
5.ANAGÉ
6.ANDARAÍ
7.ANGICAL
8.APUAREMA
9.ARATACA
10.AURELINO LEAL
11.BAIXA GRANDE
12.BARRA DO CHOÇA 
13.BARRA DO MENDES
14.BARRA DO ROCHA
15.BARRO ALTO 
16.BELMONTE
17.BELO CAMPO 
18.BOA NOVA
19.BOA VISTA DO TUPIM
20.BOM JESUS DA SERRA
21.BREJÕES
22.BREJOLÂNDIA 
23.BRUMADO
24.BUERAREMA
25.CAATIBA
26.CACHOEIRA
27.CAETANOS
28.CAMACÃ
29.CAMAMU
30.CANAVIEIRAS 
31.CÂNDIDO SALES
32.CARAÍBAS
33.CARAVELAS
34.CARINHANHA
35.CATURAMA
36.COARACI
37.COCOS
38.CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
39.CONDEÚBA
40.CORDEIROS
41.COTEGIPE
42.CRAVOLÂNDIA 
43.CRISTÓPOLIS
44.DÁRIO MEIRA
45.DOM BÁSILIO 
46.ENCRUZILHADA
47.ENTRE RIOS
48.EUNÁPOLIS
49.FEIRA DE SANTANA
50.FIRMINO ALVES
51.FLORESTA AZUL
52.GANDÚ
53.GONGOGI
54.GUARATINGA
55.IAÇU
56.IBICARAI 
57.IBICOARA
58.IBICUÍ
59.IBIPEBA
60.IBIRAPITANGA
61.IBIRAPUÃ
62.IBIRATAIA
63.IBITIARA
64.IGRAPIUNA
65.IGUAÍ
66.ILHÉUS
67.IPIAÚ
68.IRAJUBA
69.IRAMAIA 
70.ITABELA
71.ITABERABA
72.ITABUNA
73.ITACARÉ
74.ITAETÉ
75.ITAGI 
76.ITAGIMIRIM
77.ITAJU DO COLÔNIA 
78.ITAJUÍPE
79.ITAMARAJU
80.ITAMARI
81.ITAMBÉ 
82.ITANHÉM 
83.ITAPÉ
84.ITAPEBI
85.ITAPETINGA
86.ITAPITANGA 
87.ITAQUARA
88.ITARANTIM
89.ITORORÓ
90.ITUBERÁ
91.JAGUAQUARA
92.JEQUIÉ
93.JIQUIRIÇÁ
94.JITAÚNA
95.JUCURUÇU
96.JUSSARI
97.JUSSIAPE 
98.LAFAIETE COUTINHO 
99.LAGOA REAL
100.LAJE
101.LAJEDÃO
102.LENÇÓIS
103.LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
104.MACARANI
105.MACAÚBAS
106.MAETINGA
107.MANOEL VITORINO 
108.MARAGOGIPE
109.MARCIONÍLIO DE SOUZA
110.MASCOTE
111.MEDEIROS NETO
112.MILAGRES
113.MIRANTE
114.MUCUGÊ
115.MUCURI 
116.MUNDO NOVO
117.MUTUÍPE
118.NAZARÉ
119.NILO PEÇANHA
120.NOVA CANAÃ
121.NOVA ITARANA 
122.NOVA VIÇOSA
123.NOVO HORIZONTE
124.PALMAS DE MONTE ALTO
125.PARAMIRIM 
126.PARATINGA
127.PAU BRASIL
128.PIRAÍ DO NORTE
129.PIRIPÁ
130.PLANALTO
131.POÇÕES
132.PORTO SEGURO
133.POTIRAGUÁ
134.PRADO
135.PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
136.PRESIDENTE TANCREDO NEVES
137.RIACHO DE SANTANA
138.RIBEIRA DO POMBAL
139.RIBEIRÃO DO LARGO
140.RIO DE CONTAS
141.RIO DO PIRES
142.RUY BARBOSA 
143.SANTA CRUZ CABRÁLIA 
144.SANTA CRUZ DA VITÓRIA
145.SANTA INÊS 
146.SANTA MARIA DA VITÓRIA
147.SANTANA
148.SANTANÓPOLIS
149.SÃO FÉLIX
150.SÃO FÉLIX DO CORIBE
151.SERRA DOURADA
152.TABOCAS DO BREJO VELHO
153.TANHAÇU
154.TAPEROÁ
155.TEIXEIRA DE FREITAS
156.TEOLÂNDIA 
157.TREMEDAL
158.UBAÍRA
159.UBAITABA 
160.UBATÃ
161.URUÇUCA
162.VALENÇA
163.VEREDA
164.VITÓRIA DA CONQUISTA
165.WANDERLEY
166.WENCESLAU GUIMARÃES
 

***

Em tempos de coronavírus e desinformação, o CORREIO continua produzindo diariamente informação responsável e apurada pela nossa redação que escreve, edita e entrega notícias nas quais você pode confiar. Assim como o de tantos outros profissionais ligados a atividades essenciais, nosso trabalho tem sido maior do que nunca. Colabore para que nossa equipe de jornalistas seja mantida para entregar a você e todos os baianos conteúdo profissional. Assine o jornal.

Relacionadas

Morre jornalista Socorro Pitombo, que chefiou comunicação da Uefs ...

Servidora pública aposentada faleceu no domingo aos 78 anos

Servidora pública aposentada faleceu no ...

Confira os locais de vacinação contra a gripe em Salvador nesta t ...

Aplicação estará disponível apenas para os residentes da capital que não tomaram o imunizante em 2021

Aplicação estará disponível apenas para ...

Jovem é presa com 27 kg de maconha e centenas de comprimidos de e ...

A mulher, com uma criança de colo, recebeu a equipe policial na casa onde as drogas estavam escondidas

A mulher, com uma criança de colo, receb...

Suspeito de assassinar motorista de ônibus na BR-101 é morto em c ...

Outros dois envolvidos no crime conseguiram fugir e são procurados

Outros dois envolvidos no crime consegui...
ACESSO DO ASSINANTE: leia a edição do dia
Correio Digital
  • Assinaturas: 71 3480-9140
  • Anuncie: 71 3203-1353
  • Ache Aqui Classificados: 71 3480-9130
  • Redação: 71 3203-1048