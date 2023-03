Mais de 6,5 mil pessoas são imunizadas com vacina bivalente

O Dia D da vacinação contra a Covid-19 com a vacina bivalente em Salvador imunizou 6.508 pessoas neste sábado (11). Para a estratégia, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou 28 postos espalhados em diversos locais da cidade.

A vacinação de hoje contemplou os idosos de 60 anos ou mais e as pessoas imunocomprometidas com idade igual ou superior a 12 anos, que foram imunizadas com a dose bivalente, que oferece proteção contra cepa original do coronavírus e outras variantes. Ao todo, 56.336 pessoas já receberam a dose desta vacina desde o último dia 27, quando a campanha foi iniciada na capital baiana.

A vacinação será retomada na segunda-feira (13). Os locais e públicos serão divulgados neste domingo (12).